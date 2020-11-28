新張藝謀女郎劉浩存美貌驚人　張導一早睇中：周冬雨接班人

張藝謀新作《一秒鐘》首映，新晉謀女郎劉浩存首次公開亮相。（視覺中國）

張藝謀新作《一秒鐘》2019年初因為技術問題退出柏林電影節主競賽單元。2020年11月，《一秒鐘》再次因“技術問題”無緣成為金雞影展開幕片。呢日終於舉行首映禮，而戲中女主角，新一任「謀女郎」劉浩存更加係焦點所在，原來早喺幾年前張導已經相中劉浩存，更斷言：「她應該是周冬雨後的一個接班人。」

網友大讚劉浩存係顏值最高嘅謀女郎。（視覺中國）

張藝謀新片《一秒鐘》首映，新晉謀女郎劉浩存首次公開亮相，網友紛紛大讚劉浩存真係好靚，「又像董潔又像章子怡」。出生於吉林長春嘅佢精於舞蹈，當年以第一名成績考入北京舞蹈學院，主修民族民間舞蹈，入學後被封校花。而且佢同張導嘅緣份早喺幾年前已經有。

劉浩存就算在《一秒鐘》以污糟邋遢造型示人，都難掩其美貌。（劇照）

張藝謀受訪時透露：「浩存是我們幾年以前選定的，最早她考大學時在考場發現的，很像周冬雨。當時覺得這小孩很有靈氣，高三學生嗎，本想讓她演《影》關曉彤那個角色。當時人家正忙著考大學…我跟她說你回去好好後習，無論你考上哪個學校，最終我們可能會找你拍電影，所以希望你不要曝光，大概這麼說了一下，這一晃就3年了。」張導搵人去查，發現劉浩存守信無接過任何幕前工作，亦造就今次合作。

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