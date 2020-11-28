李靖筠接受唔到長期車中泊：我真係好鍾意乾淨㗎！

Gladys再次邀請多次合作的小克填詞。

李靖筠（Gladys）日前（28日）推出新歌《嗚哩雙刀》。2020年對於全世界的人來說是一場惡夢，碰上疫症及在限聚令的規限下，很多人都不能與朋友或情侶外出聚會。在2020年即將完結時，Gladys的新作《嗚哩雙刀》正正為我們生活帶來一點甜。新歌提醒我們如果找到相愛的人，應該要每時每刻都黏在一起，珍惜相處的每一秒。

這次Gladys再次邀請多次合作的小克填詞，她謂每次小克都會為她帶來驚喜，「佢將呢一個故事變做一個好污糟、好『嗚哩馬叉』嘅兩個人一齊，大家係好污糟，但冇所謂，佢哋係好享受呢一個感覺。」及後她更笑說：「事先聲明，嗰個人唔係我呀，我唔係咁樣㗎。」《嗚哩雙刀》的歌詞，不止以廣東話日常口語直接表達情感，內容亦相當富有香港特色，整首歌聽起來就像隨心且直白地向情侶表達愛意，是一首非常「貼地」的香港情歌。作曲方面，除了請來首次合作的蘇道哲，Gladys自己也參與作曲部份。

Gladys只可以接受在車中生活一個星期。

MV講述一對情侶長居於一架營車中，被一個外國導演把他們幸福的同居過程拍成一套紀錄片，結果紅遍外國更被獲邀亮相外國訪談真人騷。導演特意找來一架懷舊麵包車拍攝，Gladys跟MV男主角住在車中，雖然外人看覺得很古怪，但其實二人十分滿足，很享受這種生活。問到Gladys現實生活中可以這樣生活嗎？她坦言只可以一個星期，「太長時間我真係唔得，因為我個人真係好鍾意乾淨㗎！大家係咪估唔到呢？」她又表示如果閒時去這種road trip，覺得十分浪漫，「我頭先同MV男主角阿朗嘅互動﹐我哋真係好似生活喺呢度，傾吓閒偈、淋吓花、執吓嘢，我都覺得好開心好浪漫。」她又自爆跟「車」特別有緣，因為她多首歌曲MV中都出現不同車款，如：《小蚊赧》的綿羊仔、《Getaway》的Jeep、《一千零一夜》的古董車等，「今次又係喺架車入面拍，冇諗過呢架非常之traditional嘅麵包車可以裝飾到咁靚，真係覺得可以喺呢架車入面住。」

李靖筠冇諗過呢架麵包車可以裝飾到咁靚。

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