日本第一牛郎Roland被爆戀情　疑女友身份係夜場陪酒小姐

現年28歲，堪稱日本史上最高收入的男公關，年薪高達3億日幣（約港幣2千多萬）的Roland，出了名好自戀，相信他最愛的人一定是自己。曾揚言自己沒有女朋友的他，近日就被當地雜誌影到他與一名女子拍拖同遊東京迪士尼的蜜照，懷疑兩人是情侶關係。

Roland是日本第一男公關。(Roland ig)

據該雜誌報道，當日Roland與同行女友一身便服打扮，在園內玩機動遊戲，又把臂漫步，儼如熱戀中的情侶。有指這位與他同遊迪士尼的美女是位陪酒小姐，在關西的夜場工作，兩人於去年4月在Roland的夜店THE CLUB中認識，一拍即合隨即發展戀情，兩人的工作都很忙碌，會盡量抽時間爭取機會見面拍拖，女方更會到Roland的豪宅為他親自下廚一起撐枱腳，關係非常親密。

Roland其後被雜誌追訪有關戀情時，卻支吾以對。他的事務所就代為回應，表示未有聽過他拍拖，又指他目前應該沒有交往對象，但亦不會干涉成年人的正常社交。

Roland花了逾一千萬日元整容。(youtube截圖)

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