小鬼黃鴻升37歲冥壽　楊丞琳許瑋甯華崗五人組「合體」拍紀念合照

小鬼黃鴻升9月中於家中猝逝。（IG@aes_alien）

小鬼黃鴻升9月中於家中猝逝，令摯親好友相當不捨。11月28日係佢37歲冥壽，女友峮峮及華岡五人幫楊丞琳許瑋甯等，紛紛發文致意，向小鬼送上生日祝福。

小鬼生前兩度獲提名《金鐘獎》主持人獎，今年《金鐘獎》頒獎典禮上都有播放他的追思片段。（網上圖片）

楊丞琳許瑋甯貼出華岡五人幫合照，原來佢哋四個專登約埋到影樓，造就呢張合成照，Rainie留言話：「未來不會再發你的生日po文囉，我選擇放心裡，反正這天我一直都記得，你知道的！我們五個早該拍紀念合照了，講了好久始終沒有行動。從未想過，是以這樣的方式呈現…雖然當天大家吵吵鬧鬧又說說笑笑，但我們都知道，彼此心裡真正的滋味是什麼。」許瑋甯亦表示：「拍照那天；感覺…離你好近好近彷彿都能聽到你大笑；笑我們各種假正經；下各種你最會的標語就這樣永遠都不會變，沒有失去，一樣的吵吵鬧鬧……」

楊丞琳喺11月28日凌晨12點，發帖向小鬼黃鴻升送上生日祝福。（楊丞琳微博）

而小鬼女友峮峮亦有在IG Story貼出去年為男友親手焗製嘅生日蛋糕，指自己當時喺蛋糕寫上2019年11月28日，估不到今年已經沒有機會寫上2020年，又笑指小鬼現在可以盡情食甜品：「感謝你出現在我的生命中，願所有你愛的、愛你的人，都能快樂、善良。」

小鬼黃鴻升女友峮峮，亦有在IG Story貼出去年為男友親手焗製嘅生日蛋糕。（IG：@Qun_04）