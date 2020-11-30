關心妍慈善籌款直播助弱勢社群　偕女兒唱歌吸引逾萬人收看

關心妍（Jade）成立六年的「妍亮生命慈善基金」，一直致力幫助情緒問題的兒童。而Jade開設的兒童音樂學院亦有為基金籌款，藉以幫助低收入家庭。

因疫情緣故，今年關心妍（Jade）把籌款活動移師到網上舉行，更得到她多年的「偶像」My Melody支持，共同合作推出親子產品。

因疫情緣故，今年Jade把籌款活動移師到網上舉行，更得到她多年的「偶像」My Melody支持，共同合作推出親子產品，Jade直言是成就大解鎖，「今年基金以《兒童感恩文化》做主題，適逢係My Melody 45周年，我細細個已經係fans，好榮幸同佢合作，推出呢份聯乘聖誕禮物！籌得嘅款項會為受情緒困擾嘅低收入家庭、基層家庭嘅小朋友籌款，希望佢地可以接受音樂治療。禮物內有2個親子裝環保袋，一個袋就係媽媽、細嘅就可以比小朋友孭住，親子裝咁同My Melody出街！」

Jade和囡囡楊榮心於周日（29/11）舉行了一場Online Show，由4歲的心心唱出新碟兒歌，吸引過萬人觀看。

禮物中更有一張由Jade、兒歌歌手嘉芙姐姐和一班學生錄製的《兒童感恩文化》唱片。Jade和囡囡楊榮心於周日（29/11）舉行了一場Online Show，由4歲的心心唱出新碟兒歌，吸引過萬人觀看，期間心心換了三套歌衫出場，又不時問媽媽她的同學仔有沒有在線收看。Jade說：「今年開了很多live，有時都會在屋企開live，心心見慣媽咪唱歌，估唔到她都沒有怯場，心心睇過我一次演唱會，知道表演要扮靚啲，又識得自己揀衫，叻女！」

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