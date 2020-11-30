竹野內豐11年後再演「月9」夥拍黑木華　漫畫改編由男配角變主角

日本的電視台近日開始籌備2021年春季檔期的劇集，富士電視台於今日（30/11）宣布，將於明年1月2日50歲生日的型男竹野內豐，繼《悠長假期》（1996）、《沙灘小子》（1997）、《冰之世界》（1999）、《一夜夫妻要結婚》（2001）後，再次於「月9」劇擔正，他對上一次參演同時段的劇集，已經要數到2010年跟上戶彩合演的愛情劇《流星》（流れ星）。 撰文：游大東

竹野內豐將會參演富士「月9」劇《第一刑事部的烏鴉》，飾演有型到爆的裁判官，女主角、法官坂間千鶴則由黑木華飾演。（網上圖片）

11年後再次亮相「月9」，劇名為《第一刑事部的烏鴉》（イチケイのカラス），將於2021年4月首播，故事改編自日本漫畫家淺見理都的同名漫畫，竹野內屆時將會首度飾演裁判官入間道夫，這個角色於原著本來是一位中年四眼的肥大叔，但在劇集版裏則「升呢」成為魅力滿分的男主角，而這個改動事前已得到原作者同意。

《第一刑事部的烏鴉》原著漫畫《イチケイのカラス》於2018年至2019年間於漫畫雜誌《Morning》（モーニング），後來推出4冊合訂本。（網上圖片）

《第一刑事部的烏鴉》原著版本裏，男主角坂間真平於劇集版變成女法官坂間千鶴，至於入間道夫在原版則是一位四眼中年大叔。（網上圖片）

至於竹野內於劇中的拍檔，是史上最年輕的柏林影后的黑木華（2014年奪獎，當時她才24歲），她飾演的法官坂間千鶴，於原著裏本為男主角坂間真平，這個改動，旨在突顯女性於男性主導的法律界裏如何生存。

故事講述入間道夫是東京地方裁判所第3支部第1刑事部（通稱：イチケイ）的刑事裁判官，雖然身穿代表公平公義的黑色法官服，不過入間個性自由奔放，既留鬍又穿得隨意，就連講說話時也會表現的輕輕鬆鬆，甚至會偶爾裝糊塗，與法官嚴肅形象大相逕庭，他不按常理出牌，為避免冤案而四出調查尋找真相，角色設計跟木村拓哉的神劇《律政英雄》（HERO）飾演的久利生公平頗為相似。

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