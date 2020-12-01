陳潔玲遭鍾舒漫數呃錢行為　不甘示弱反擊：前後矛盾、零分重作！

鍾舒漫（Sherman）和陳潔玲早前因一齊合作搞防疫生意而發生金錢糾紛，Sherman無法取回4萬元本金，已透過律師入稟小額錢債審裁處追討款項，據悉此案將於12月22日上庭開審。陳潔玲得悉入稟後直言歡迎對質，Sherman見陳潔玲淡定應對，心有不甘，前日（29/11）在Facebook隔空回應：「陳小姐說歡迎對質，一早就邀請了妳啦，庭上對啦」，火藥味濃。

陳潔玲得悉入稟後直言歡迎對質。（陳潔玲Facebook）

Sherman發長文數臭陳潔玲，指「在生意執行過程中我發現了她沒交帶與誠信問題」，故決定退場。她直斥陳潔玲要求所簽訂協議書是「不合理條約」，之後更被對方封鎖，又稱陳潔玲講大話，「收到電話知道她在報上自己無故承認自己身分，我亦從來沒有公開過她，被逼造成今天的花生，還本末倒置說我們給她機會上報... 喂呀，唔好啦」。

Sherman發長文數臭陳潔玲．（鍾舒漫Facebook）

Sherman在文中為妹妹鍾舒祺抱不平，「令我最心痛的，過程中他們不斷騷擾我妹並中傷人」。她文末寫道，「明白你覺得自己懂得運用傳媒，因為這樣過往曾給你傷害過的人都可能怕麻煩寧願閉口，聽說犯罪的人抓住被害者心理就是可能怕麻煩不會反抗，那犯罪的人就可以繼續犯罪」。Sherman心口掛勇字：「其實你們提供什麼對話紀錄對我們來說也沒影響，因為我們光明正大絕對不怕。」

Sherman在文中為妹妹鍾舒祺抱不平。（IG：@chungshersher）

其後陳潔玲接受傳媒訪問，寸爆回應Sherman千字文指控，「好羨慕佢哋三位（鍾舒漫姊妹和Steve）成日都有咁多時間作千字文。」又指控對方沒有夾口供，「啲邏輯好奇怪，成日前後矛盾，零分重作呀！」她更直斥這是不實指控，「佢哋對得住自己個宗教嗎？」、「一個入行10幾年的明星，為了區區幾萬元，搞到咁肉酸，何必呢？」