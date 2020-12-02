【乘風破浪的姐姐2】名單流出竟有女神張栢芝　最美小龍女加盟？

內地真人騷《乘風破浪的姐姐》叫好叫座，連隨誕生了一系列相類近節目，但始終未能超越前作，粉絲一直期待第2季出爐，對於將會參加的姐姐人選，亦流出多個版本，隨著節目下月開始錄製，最新的姐姐名單亦在網上流傳，而且分為了5大類別，港人熟悉的張栢芝、李若彤亦傳出有份上節目，下文為大家揭曉。

「01最賞睇娛樂大獎」名單出爐啦，6大娛樂獎包括最有話題新聞、最Sweet新聞、最強金句、年度風雲人物、年度男神及女神，快啲參加有獎投票兼答簡單問題贏最新5G手機12 Pro！

張栢芝現年40歲，顏值爆燈，最適合錄製《姐姐2》。（微博圖片）

《乘風破浪的姐姐》賽制是勝出七人組團出道，由於節目爆紅，只要有份錄製的女星，之後工作即時一浪接一浪，而錯失了第一季的機會，來到第2季已有多位女星如溫碧霞、蔡少芬等已表示有興趣參賽。近日再有《姐姐2》的女星名單流出，而且分為5大藝能類別，分別有Vocal的周筆暢、那英，女神級別的張栢芝、張馨予，甜美形象的陳妍希、宣璐，唱跳的薛凱琪、李菲兒，還有跨界別的李若彤、劉燁等女星，如此陣容，確是滿足到不少粉絲，但始終要等官方宣佈，才有最終的姐姐參賽人選，令人十分期待。

下圖有《姐姐2》網上名單：

+ 14 + 14 + 14

同場加映鍾晴行山美圖：