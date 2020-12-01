許方輝否認有線裁員「換血」　曾暗撻周嘉儀遭無綫照肺最為人知

有線新聞部今日（1/12）傳出人事大地震，據悉有約100人被裁員或調職，當中曾製作多項獲獎偵查報道的專題組「新聞刺針」慘被「殺組」，而有線中國組為表示不滿而決定集體請辭。有傳媒報道，今年9月空降的香港有線新聞及公共事務副總經理、前TVB主播許方輝稱炒人是為了節省資源，否認是「換血」。許方輝曾為無綫（TVB）新聞主播，除了報道新聞的專業形象，他最為人知的可能是2013年傳出與另一美女主播周嘉儀的地下情。

「01最賞睇娛樂大獎」即日起至12月23日接受投票喇，答埋簡單問題，隨時贏最新5G手機12 Pro！

許方輝曾為無綫（TVB）新聞主播，最為熟知的並非是報道新聞的專業形象，而是2013年與另一美女主播周嘉儀的地下情。（電視截圖）

當時許方輝被傳媒踢爆疑似背住妻子兼前亞視新聞主播陳佩琳，跟細自己17年的周嘉儀過從甚密。兩人頻頻一齊收工，態度親暱，許方輝更被指上過周嘉儀香閨。

許方輝於2013年曾被傳媒踢爆背住妻子陳佩琳，偷食細自己17年的周嘉儀。（電視截圖）

事件曝光後，兩人即被無綫新聞部高層袁志偉照肺兼停職，事後周嘉儀被調離星期一至五的新聞時段，兩年後離開TVB，轉投證券公司工作；許方輝則繼續在新聞界打滾，更升職出任新聞總編、資訊專題節目監製、無綫新聞副總監等要職。

周嘉儀離職後曾接受傳媒訪問，對舊日戀情沒有正面回應，只稱人生中每件事都有值得學習的地方。

周嘉儀（Venus）於2005年加入TVB，也是繼趙海珠和林燕玲後，第三位先後擔任過《香港早晨》、《午間新聞》、《新聞提要》、《晚間新聞》及《六點半新聞報道》主播的女將，出鏡率十分高。（電視截圖）

前無綫新聞主播周嘉儀生活富貴 坐擁多個Hermès等名牌手袋似闊太