香港愛情故事｜龔嘉欣與羅天宇拍床戲一度懷疑人生：究竟拍緊咩

龔嘉欣和羅天宇現身將軍澳電視城出席「再見2020」記者會，順道為新劇《香港愛情故事》宣傳造勢。（梁碧玲攝）

龔嘉欣和羅天宇今日（2/12）現身將軍澳電視城出席「再見2020」記者會，順道為新劇《香港愛情故事》宣傳造勢。劇中，嘉欣和天宇飾演因土地問題而流離浪蕩的情侶，天宇指劇本夠寫實：「本人都行緊呢條路，睇到劇本好有感覺。我都好希望買到地方同屋企人住，屬於自己嘅地方，相信年輕人都係向緊呢個方向。」

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他們透露在劇中會有大量親密鏡頭，嘉欣直言是入行後最激演出，而且拍攝時感到非常尷尬。（梁碧玲攝）

他們透露在劇中會有大量親密鏡頭，嘉欣直言是入行後最激演出，而且拍攝時感到非常尷尬：「超級尷尬，但都豁出去，尺度冇得再去，盡咗喇。我冇拍過床上戲，平時係蜻蜓點水式。轉機位時，我哋都問大家『究竟拍緊咩』，出嚟嘅感覺係有趣嘅。」天宇則笑言親密場口有助拉近二人的關係：「開工第二日就拍咗兩場好激烈嘅戲，本身同嘉欣唔係非常熟，劇組擺啲親密場口喺頭唔知係咪精心設計，拉近咗我哋嘅距離。」