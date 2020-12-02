林淑敏擔任助跑之星向青年「送水」鼓勵：我也經歷過很大難關

「大小姐」林淑敏為兒童之家的「第二人生助跑計劃」擔任助跑之星，更為計劃拍攝的籌款影片《逆境有你起跑易》，剛於 11 月 28 日晚上的「逆境有你起跑易！播道兒童之家籌款首映會」開 Live中，透過 Facebook 專頁及 YouTube ECH 專屬頻道首播。首映會由藝人阮小儀擔任嘉賓主持。

嘉賓主持阮小儀與播道兒童之家青少年開Live。（播道兒童之家提供）

林淑敏在片中分享：「我的生命也經歷過很大難關，難關之中，領會到除了自己的努力，身邊有愛你和關心你的人也非常重要。」她鼓勵家舍青年，努力堅持，不要放棄，夢想總會實現；並分享家舍青少年在人生起跑線上，只是先天裝備可能不足，需要我們關心和幫助，使他們的才能得以發揮。各方支持，有助過渡難關。

睇睇部分影片片段：

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而在首映會上以歌聲為家舍青年打氣的助跑嘉賓關心妍，與一班家舍孩子齊齊以詩歌 —《當行你走到無力》帶出正面訊息。她表示自己也來自單親家庭，很明白成長之路的困難，幸運地在這段路上找到自己對唱歌的興趣，一直努力走下去；她深明陪伴家舍孩子同行的重要，希望自己的榜樣能成為他們的借鏡，所以願意義務教家舍孩子唱歌，鼓勵他們，讓他們看到希望，走出困局，活出第二人生。