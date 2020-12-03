COSMO時尚盛典|佘詩曼着2018年高定略顯老氣　倪妮禮服全場最特別

時尚雜誌《COSMOPOLITAN》中國版於昨日舉辦「COSMO時尚盛典」，一眾名人紅星包括楊冪、佘詩曼、李宇春、倪妮、唐嫣等紛紛盛裝亮相紅地氈，場面星光熠熠。

今次眾女星演繹的禮服都各有特色，大部份都駕馭得不錯，但也有造型師失手之作，好似有關曉彤就因上衣似「蔥花煎蛋」被嘲上熱搜，全靠她高䠷瘦長的身材，為整個造型加分不少，相對其他不出彩的禮服中，尚算過得去。

李沁的一襲肉粉色蛋糕裙太過複雜，由設計到剪裁都毫無特色，完全無fashion可言，髮型也有些累贅，全靠樣貌撐起。

佘詩曼的新劇《燕雲台》於上星期大結局，令其人氣更上一層樓。當晚她以Armani Privé 2018年秋冬高定粉色Tube dress亮相，雖然禮裙並無太多特色，但阿佘也非常優雅，只是可能髮型原因，看上去有些顯老。

《燕雲台》中阿佘的妹妹唐嫣當晚也有出席，她身穿GEORGES HOBEIKA禮服，露出纖細的長腿，不過同樣也比較普通。

歐陽娜娜身穿GIVENCHY 2021春夏成衣系列香檳色吊帶長裙，凌亂隨意的髮型讓她整個人看起來無什麼精神之餘，甚至比真實年紀老了10歲的感覺。

向來在紅地氈出眾的楊冪今次也發揮穩定，但就算不上突出，一襲Nicole + Felicia的白色Tube dress浪漫復古，不過略顯平淡。

當晚宋茜的造型可謂一雪金鷹禮服前恥，她身穿Alexandre Vauthier 2020高定系列，黑色肚兜式抹胸搭配墨綠色綢緞開衩長裙復古味十足，大騷玉背，彰顯性感。

倪妮近年來的影視作品不多，通常都以同時尚相關的話題引起大家熱議，今次也不例外。她身穿Alexis Mabille 2020秋冬高定系列，珊瑚紅蕾絲bodysuit拼接墨綠色絲絨束腰長裙，設計獨特，性感、優雅又高貴，彰顯氣質，令人眼前一亮！

與倪妮一起行紅地氈的劉詩詩今次就以中性造型亮相，RVDK 2020秋冬高定白色襯衫與拖尾西褲率性十足，帥氣隨性，簡約不簡單。

劉詩詩當晚的造型簡潔又有特色。（微博@詩詩的小板報）

褲裝同樣出彩的還有李宇春同劉雯。春春身穿Alexander McQueen 2021度假系列成衣，Deep V外套收腰設計與筆直的西褲展現優美身段，立體剪裁的誇張玫粉色蝴蝶結增添趣味，打破沉默，中性又不失女人味，氣場十足。

行走的衣架——超模劉雯以Bottega Veneta 2020秋冬成衣系列西裝套裝亮相，芥末黃鏤空襯衫highlight整個造型，腰部的腰帶裝飾呈現出線條，比起Kaia Gerber在T台演繹的版本更加出彩，不愧是國際超模！

同樣在穿衣搭配方面相當有一手的鍾楚曦幾乎每次出場都令人驚艷，她以Dundas crop top吊帶搭配流蘇長裙，刺繡設計與閃鑽裝飾鎏金溢彩，妝髮乾淨利落，優雅嫵媚，自信大方，難怪有「紅地氈定海神針」之稱。