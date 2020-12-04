朱智賢驚現《愛美麗狂想曲》宣傳海報　排陳豪旁復出有望?

《愛美麗狂想曲》將於本月中喺myTV SUPER上架，官方海報仍然見到朱智賢。網上圖片)

朱智賢年初因出軌人夫黎振燁而遭無綫勒令即時停薪留職，雖然近月屢次傳出復出，但一直未見真身。不過，朱智賢有份演出嘅《愛美麗狂想曲》即將喺本月中於myTV SUPER上架，喺官方海報當中，朱智賢未有被P走之餘，更獲安排與李佳芯並列於陳豪的一旁，而《愛》亦係繼《踩過界II》之後，朱智賢嘅另一套「復出」之作。之不過，喺《愛》嘅預告當中，譚凱琪、楊詩敏、陳瀅都有唔少鏡頭，反觀朱智賢就只得一個遠鏡而且係側面的鏡頭，唔細心睇隨時發現唔到。

不過，「復出」是否咁容易呢？同樣係偷食人夫而遭無綫勒令停工嘅黃心穎，喺佢避走美國期間，主演作品《牛下女高音》、《丫鬟大聯盟》都曾相繼播出，至去年底回流香港兼爆喊認錯後，樂易玲小姐曾表示有意想約見面，種種跡象都看似為復出鋪路，直到上月傳出無綫有感黃心穎的形象未見好轉，決定解約，更有指最快兩個月內執行。整個流程，都同朱智賢現時所經歷嘅差不多，而最巧合的是，二人同樣在無綫僅餘一套的存貨。自從被停工後，朱智賢生活十分舒適，不時在IG分享照片，日前上載一張high tea照，配上文字：「Don’t count the days,make the days count」仍然充滿正能量。

預告只有一個鏡頭。

喺《愛美麗狂想曲》預告中，朱智賢只有一個鏡頭，點擊下圖。

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