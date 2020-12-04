成龍唱商演舞台簡陋秩序混亂　臨危不亂歌聲穩妥獲激讚

現年66歲的國際巨星成龍演技了得，而且個性親民是不少人心目中的偶像之一。在內地人氣極高的他近日就接了一場商演，去了陝西西安演出，沒想到因為舞台設計簡陋而且演出時秩序混亂關係，令到片段遭到瘋傳引來不少討論。

成龍近日難得接商演，引起不少討論。（成龍微博圖片）

成龍雖然不多接商演，但過往所接的商演舞台規格都高檔次些，但是次的商演主辦單位的燈光舞台布置簡陋，只有一個大螢幕同旁邊有幾個燈光照射著而已，連一條正規的大紅色地繵都沒有，不禁令許多網友覺得成龍似乎在自降檔次，猜測可能受到疫情工作減少關係，所以有工作找上門就自然接下？

現場秩序混亂不斷有人上台獻花。（影片截圖）

除了舞台設置簡陋之外，連現場秩序都甚為混亂。從影片中可見，在台上的成龍認真地唱歌，歌聲悅耳高昂，但台下的觀眾竟然可以隨意上台獻花，成龍自然盡現親民本色一一收下，一邊答謝觀眾一邊唱歌，歌聲完全沒有受到影響非常穩妥，在如此混亂的情況下仍堅持高水準演出，令不少網友都大讚敬業。

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雖然現場混亂但成龍唱歌時仍非常穩妥。（影片截圖）