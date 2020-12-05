【專訪】許廷鏗入行11年　仍然重視頒獎禮：最怕拎獎時心虛

「當你以為2019年唔好咩?原來2020年係可以咁，自己都打咗個突。」堅持一年一碟的許廷鏗，在疫情下推出了概念大碟《Negative》，貫徹了金牛座執著的特質……

打兩份工嘅許廷鏗都因為疫情而「手停口停」，多了自處的時間，在構思概念大碟時有更多的感受。(陳順禎攝)

唔明日日為乜咁忙

疫情令很多行業大受打擊，許廷鏗的概念大碟《Negative》雖然如期推出，但他卻輕嘆：「我本身都以為自己有兩份工都算幾穩定，點知原來兩份都會影響，兩份都打擊大，一邊口停、一邊手停，都係停。」許廷鏗的手停口停，大概可以解讀為稍作休息，而非停到無錢開飯那一種。不過，錯有錯著，令向來忙過不停的他終於有了獨處的時間。「日日咁忙做嘅嘢係未必要呢？係未其實可以唔需要忙呢？甚至做緊嘅嘢係未想做呢？專輯當中的話題都是自己所經歷同消化過，加上今次唔係百忙之中抽時間去錄音，所以就算而家隻碟拎上手都會覺得實在啲。」

因為係第11隻碟，所以一定要喺11月11日面世……任性鏗表示：「呢隻碟係記錄災難後的復甦，所以適合2020年推出。」(陳順禎攝)

負面都可以好鮮艷?

專輯以《Negative》為名，收錄的曲目如《恨》、《痛》、《謊》、《賤》、《傷疤》亦是走向負面的情緒，偏偏封面卻是在許廷鏗在猛烈陽光下的濕身照，形成了強烈的對比：「有歌迷同我講開《Negative》呢首歌，提議我可以喺美術表現上有什麼可以呼應，佢比我睇嘅reference全部都係好黑暗嘅畫面。或者呢個就係大家對Negative嘅印象，但其實負面又是否如想像中咁負面呢？」 決定以鮮色、光猛表達主題，準備出海當日，卻遇上無風也無雨的8號風球，許廷鏗也只能呆在家中嘆氣。擇日再開工，許廷鏗如擱淺的海豚，在沙灘上任由海浪拍打，精緻的妝容早已被沖散，最終拍下一張「眼神堅定但又帶點無力」的照片，過往甚少插手唱片風面的他，今次破例的出手。「張相好係許廷鏗，所以我直接表態想用來做封面。」

入行11年，許廷鏗終於影到一張滿意到要指定用來做唱片封面的照片。(IG圖片)

介意他人的眼光

許廷鏗過往因家底好、讀書叻、星途暢順而被標籤為「人生勝利組」的，看似不會遇上專輯中出現的各種負面情緒。「記得之前營養師問我點解會想要有一個健美體態，我答佢『希望每日起身照鏡時係自在』，係因為想要一種狀態，聽起來好似好自戀，但對我來說好重要。自己照鏡時見到嘅自己，某程度上人哋望我嘅角度，所以我係未好怕別人點睇自己呢？」

口停手停，除了思考人生，許廷鏗亦化身疫境廚神。(IG圖片)

潛意識逃避問題

《慌》由林夕填詞，以自嘲的形式呈現許廷鏗的內心世界。「以前每日都要做好自己，出去見人時要身得體，但原來呢樣嘢唔係咁重要。雖然自己都算樂天，大多數瞓一覺就咩都唔記得，但最後發現係自己呃自己，所謂的負面情緒大多來至介意別人對自己的睇法，可能對方一個眼神、舉動自己就會諗好多嘢，好煩嘅同時亦妥協咗咁嘅自己，後來慢慢同自己講其實唔需要咁，你已經做得足夠，不過呢句『唔需要 over囉』都確係用咗少少時間。」過去一年，限聚令老是常出現，朋友的「質」與「量」難免受到影響，許廷鏗從中分辨出「用心經營」以及「需要經營」的關係，對於向來得體的他來說甚為衝擊。「有啲朋友係點都要見，但亦有啲係唔見的話大家心照。」

許廷鏗認為在疫情下，同朋友見面食飯都有不少顧慮，不過相信欣宜絕對不在他的顧慮範圍當中。(IG圖片)

上台最緊要唔心虛

樂壇頒獎禮將至，擠身叱咤男歌手大熱的許廷鏗，對手由昔日的陳柏宇、周國賢、張敬軒等，變為林家謙、馮允謙，可有改朝換代的感覺？「從來樂壇都係咁，只不過群雄割據太耐，當啲亞哥亞姐唔再出歌，就好似後生當道，我自己都11年。Eason(陳奕迅)喺我呢個歲數時已經拎啲好頂級嘅獎，我難道要同佢比？其實最怕你上台時拎獎時心虛，問大家有無聽過自己嘅歌，有時做音樂可以純粹啲。如果我今年上到台會好實在，亦唔會因為某某人而降低重視度。」

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