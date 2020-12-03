周秀娜被網民指冇哂完美曲綫：上圍冇影響，大家唔駛擔心!

黃宗澤、陳豪，周秀娜現身將軍澳電視城出席邵氏劇集《非凡三俠》記者會。（陳順禎攝）

黃宗澤、陳豪，周秀娜（Chrissie）今日（3/12）現身將軍澳電視城出席邵氏劇集《非凡三俠》記者會。劇中，周秀娜遇到危險時會由平凡人變身特工，衣着造型亦會隨之而改變：「平時好密實、好斯文，特工嘅時候就會貼身褲、皮Boot，又Deep V，成個感覺突然好唔同。」

劇中周秀娜遇到危險時會由平凡人變身特工，衣着造型亦會隨之而改變。（陳順禎攝）

除了有性感造型，周秀娜亦會與沈震軒上演入行以來「最特別」床上戲，更首次因拍攝親熱戲整傷腰骨：「第一次拍床上戲要武指教，嗰個激烈由開門嗰一刻就嚟，聽到嘭嘭聲。未試過拍床上戲拍到腦充血，又要拗腰好激烈，仲整親條腰。」

周秀娜亦會與沈震軒上演入行以來「最特別」床上戲。（陳順禎攝）

周秀娜最近在IG上載的泳衣相，網民直指「瘦到皮包骨」更非常擔心她的健康。Chrissie感謝大家關心：「唔使擔心，冇瘦咗好多，不過之前拍纖體廣告，做運動比之前多咗。上圍冇咩影響，收咗水點都會有少少，因為背脊一向都薄，不過個Cup冇變過，大家唔需要太擔心，反而係多咗線條。」