【我就是演員】失婚陳德容復出上真人騷　《姐姐》伊能靜成焦點

內地綜藝節目《我就是演員》，不經不覺已經來到第3季，顧名思義，一班演員要在台上重演經典作品，大鬥演技，以往是一班半紅不黑的藝人錄製，希望可以鹹魚翻生，由於節目甚受歡迎，亦開始重金找來人氣女星參加，而新一季的人腳，竟然有《乘風破浪的姐姐》的伊能靜，又有演戲30年的陳德容，令人相當期待。

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陳德容離婚後，要上內地真人騷賺錢。（陳德容微博）

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內地演技真人騷《我就是演員3》，近日公佈了參加節目的藝人，最有話題性的無疑是曾參加《姐姐》的伊能靜，而較年輕的有21歲的金子涵和23歲的張楠。靚仔帥氣的有郭品超和盛一倫，但最讓人意想不到，是瓊瑤御用女星陳德容，也在參賽名單之中。

陳德容在90年代，是不少港人的夢中情人。（陳德容IG）

陳德容早於16歲出道，拍攝跟周星馳合作的《師兄撞鬼》，而最為人熟悉的電視劇必定是瓊瑤電視劇《梅花三弄》系列。至今已有30年的演出經驗，但她卻肯上台演出，讓導師對她評頭品足，甚至批評演技，並非人人能夠接受。不過今年4月她自爆跟富商丈夫王贊策離婚，現時要自力更生，在圈中重新出發。

下圖有《我就是演員3》名單：

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同場加映郭奕芯小背心美圖：