宇多田光金曲《First Love》改編變劇集　滿島光欽點佐藤健做拍檔

日本樂壇天后宇多田光於1999年發行的金曲《First Love》，曾是松嶋菜菜子、瀧澤秀明主演的經典日劇《魔女的條件》主題曲，雖然時隔21年，但仍然有不少人翻聽，深入民心。今日（3/12），Netflix便宣布拍攝原創日劇《First Love 初戀》，將這首宇多田光代表作，以及她前年推出的歌曲《初戀》串連成故事，並以佐藤健、滿島光擔任男女主角，暫時於2022年全球同步上架。

宇多田光首張專輯《First Love》在1999年推出，至今已賣出超過767萬張，是日本史上最賣得的音樂專輯。（海報）

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一首歌變故事會講乜？原來《First Love 初戀》的故事由90年代後期起，到千禧年及現在的三個時代交錯而成，講述男女主角經歷逾20年仍不忘初戀的愛情故事。藤健飾演的並木晴道在劇集中本身打算成為航空自衛隊的飛行員，最後卻揀了另一條路；而滿島光飾演的野口也英則希望當空姐，可是卻不幸遇上意外。

佐藤健（右）早前憑劇集《戀愛可持續到天長地久》人氣急升。（Twitter/@koi_tsudu）

滿島光至少轉過三次IG賬戶，點擊下圖觀看圖片：

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另外，佐藤健擔任男主角，原來是女主角滿島光的意思，她指監製坂本和隆在網上搜尋佐藤健的照片再配在滿島光的相片時感覺相當合襯，才決定由兩人演繹這個愛情故事。