幸福三重奏 | 何猷君爆奚夢瑤有產後抑鬱：孕後陷入情緒「沼澤」

奚夢瑤下嫁賭王四房兒子何猷君後，誕下兒子何廣燊（Ronaldo），一家人幸福滿瀉。最近兩人參加參加內地真人騷《幸福三重奏》，在最新一集（3/12）中，何猷君提到，他曾經懷疑奚夢瑤生完BB有產後抑鬱。

何猷君對老婆奚夢瑤當時的胡思亂想大感無奈。（影片截圖）

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何猷君透露，生完B後的奚夢瑤有一段時間經常胡思亂想，覺得孩子黏保姆不黏媽媽，「當時她就覺得，現在小孩會不會覺得保姆是她媽呀、我是不是要跟保姆去鬥呀、去競爭呀......想太多了當時。」一度令何猷君以為她有產後抑鬱。奚夢瑤也同意：「我非常都迷茫，在家裡哭，『怎麼辦？他不喜歡我，他看不見我，他都不記得我了。』」

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節目出街後，奚夢瑤在微博發長文，坦言生完孩子後的她的確可能有點產後抑鬱，「特別開心能在節目裡和『網友』包包（包文婧）見面，也非常感謝她的幫助，讓孕後陷入負面情緒『沼澤』中無法自拔的我，找到了宣洩出口。後來才意識到，當時的我可能有點產後抑鬱。有很多網友說Mario（何猷君）愛撒嬌，其實也是在後期養成的。每當我情緒不好時，他這樣做會讓我感覺到『被需要』。」

另外，奚夢瑤在節目提及，何猷君媽媽、四太梁安琪五個孩子都是剖腹產，也不坐月，身體特別強壯。她又抱怨，自己生完B「人整個都變厚了」，不復以往的24寸纖腰。

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