張敬軒演唱會︱數名確診患者曾到場睇騷　軒仔：覺得心情十分沉重

新冠肺炎第4波疫情愈見嚴峻，呢日傳出有確診患者曾於11月28日到訪紅館，當日為張敬軒演唱會尾二場。軒仔所屬唱片公司英皇於12月4日深夜發聲明，公開確診者坐位編號。張敬軒亦於12月4日早上於IG留言：「我在昨晚深夜接到有確診患者在潛服期期間曾觀看演出的相關消息，對於不幸患病的朋友，我覺得十分擔憂和難過。」

張敬軒一連八場於紅館舉行的《張敬軒X香港中樂團盛樂演唱會》圓滿落幕。（資料圖片）

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據英皇聲明中指，根據衛生防護中心及紅館資料，分別有四名潛服期間病患者曾觀賞演出，以下是他們到場日期及坐位區位置 :

11月22日( 坐位於 黃閘 第74段 )

11月27日 ( 坐位於紅閘 ，但該名觀眾忘記了段數)

11月28日(坐位於黃閘 74段 )

11月29日 ( 坐位於黃閘 74段 )

張敬軒得知有幾名確診患者，於潛伏期內曾到場欣賞演出，祝願對方早日康復。（大會照片）

張敬軒亦已接獲通知，佢喺IG表示：「透過這個演出 ，我只希望為疫情下的我們帶來一絲安慰和精神上的支持，在演唱會結束後這幾天，我沒有像以往演出後的那種成就感或放下心頭大石，因為這場演出是在這個特別的時候發生。所以當看到有觀眾朋友在病痛或疫情中Suffer,我覺得心情十分沉重...疫情當前，加上天氣轉冷，大家要務必分外小心保重，絲毫不能掉以輕心，我相信我們一定可以齊心抗疫，戰勝困難，願平安、健康與我們每一個人同在。」