【多圖】韓國21歲模特兒激似TWICE娜璉　媽媽原來是知名演員？

近日韓國21歲模特兒兼演員Lee Jini（이진이），因IG近照激似女團TWICE娜璉而成為話題。在網友的起底下，更發現Lee Jini媽媽原來是曾出演《藍色海洋的傳說》、《熱戀》和電影《陽光姊妹淘》等的57歲女演員黃薪惠，大家都相當佩服一家人的美貌。

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Lee Jini這張照片與娜璉非常相似。（IG/@jinilee0126）

Lee Jini媽媽原來是女演員黃薪惠。（網上圖片）

今年21歲的Lee Jini因數張新照與娜璉撞樣而引起關注，網友驚訝她們的眼耳口鼻都相當相似。其實仔細觀察的話，Lee Jini淡妝的照片亦有點已故具荷拉的影子。現時隸屬YG娛樂的Lee Jini擁171cm身高，主要活躍於模特兒活動外，亦有以演員身份參與《君主－假面的主人》和《神秘的新學生》等韓劇拍攝。早於9年前，Lee Jini已曾與媽媽一同拍攝雜誌寫真，當時其早熟美貌已曾成為話題，網友都表示期待她之後的發展。

按圖睇下Lee Jini同娜璉有幾似樣：

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娜璉是TWICE的人氣王，這輯照片尤其似樣！（IG/@twicetagram）

按圖睇更多娜璉美照：