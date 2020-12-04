CHANEL 2021早秋系列夢回16世紀歐洲　Kristen Stewart成唯一嘉賓

自2002年起，CHANEL每年都會選擇一個城市創作高級手工坊（Métiers d'art）系列，向傳統製衣工藝致敬，每一季的主題同地點，都與品牌歷史有些關聯。

日前，CHANEL 2020/21 Métiers d’art於法國盧瓦爾河谷（Loire Valley）的舍農索城堡（Château de Chenonceau）舉行，這座集哥德式建築風格與文藝復興建築風格於一體的「女士城堡」，前前後後經歷了幾位傳奇女性，包括亨利二世的情婦Diane de Poitiers、法國王后Catherine de Médicis、Louise de Lorraine-Vaudémont等都曾在此居住、掌管過，同時也啟發了CHANEL創始人Coco Chanel。

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這座「女士城堡」與多位傳奇女性都息息相關。（Instagram@chanelofficial）

Coco Chanel在30年代的一幅相中，曾身穿深色天鵝絨套裝，領部圍繞白色輪狀的褶皺邊，令Viard想起文藝復興時期的宮廷畫家François Clouet為意大利名門望族De Medici所作的肖像畫，她發現Chanel很鍾意那個時期「華麗簡約」，甚至可以找到很多細節。譬如Catherine de Médicis的「雙C」象徴貫穿整個莊園，同CHANEL標誌性的logo非常相似，是品牌DNA重要組成部份。

當年在國王亨利二世離世後，Catherine de Médicis便決定只穿黑色服裝，所以又稱「Black Queen」。因此在今季中，出現了大量黑色服飾，歌德公主糅合宮廷風格，華麗詭譎，低調有不失浪漫，還帶有幾分叛逆的感覺，注入了文藝復興的華美與神秘。

創意總監Virginie Viard同眾超模。（Instagram@chanelofficial）

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除此之外，還有棋盤格迷你裙、光澤的萊卡以及天鵝絨leggings。披風、詩人襯衫、白色輪狀褶邊領、褶邊手套等，似足16世紀的裝扮，同時也有珠飾運動衫。

Vittoria Ceretti擔任開場模特兒。（視頻截圖）

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最後幾個設計中，Varid以Karl Lagerfeld 1983年為Chloé設計的trompe l’oeil（視覺陷阱）「shower」系列，將城堡的景色轉換成圖案編織在服飾上，更以閃石砌成腰帶，非常精緻。

由於疫情關係，Kristen Stewart是今次時裝騷的唯一嘉賓，並將拍攝今季廣告。