最美麗的第七天︱姚子羚做過幾多次表妹？　「表哥」竟然演過表姐

無綫（TVB）深宵劇場時段現正翻播鄭嘉穎、周勵淇、黃宗澤和唐詩詠主演的劇集《最美麗的第七天》（2008）。雖然故事主要聚焦在鄭嘉穎和周勵淇的淒美愛情，但一班配角亦非常搶眼，包括飾演周勵淇表妹的姚子羚，而今日的她已經搖身一變成為TVB其中一位舉足輕重的花旦，她曾更於《萬千星輝頒獎典禮2015》中奪得「最佳女配角」，實力備受肯定。

姚子羚上月正式踏入4字頭亦有與一班好友慶祝，點擊下圖觀看相關圖片，以及其他IG靚相：

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姚子羚在《最美麗的第七天》中飾演「表妹」，而事實上這次演出亦非她首次演「表妹」，她的第一次便是奉獻給2005年劇集《酒店風雲》，在劇中飾演吳卓羲的表妹，而最近一次演「表妹」便是《黃金有罪》（2020）。

到底為什麼姚子羚幾時由「表妹」變「表哥」？姚子羚在年初播出的myTV SUPER節目《你是你本身的傳奇》中解構過，指「表哥」稱號是因為一句對白截圖而起：「我本身係以為係《酒店風雲》『三表哥』走出嚟，我而家先知係《與敵同行》嗰一下回頭『表哥』。」而姚子羚亦在片段中指出自己非常歡迎網民把搞惡搞改為「矇豬眼」、叫她「表哥」，最重要是個個開心。

點擊下圖數一數姚子羚有幾多次「表妹」演出，以及重溫網民惡搞的「表哥」圖片：