踩過界II｜張振朗大讚演技出色　蔡思貝：對得住角色同劇本

劇集《踩過界II》已播放到中段，今天（7日）一眾演員除了王浩信因工作關係未能出席，其他主演都有出席宣傳活動。劇中張振朗與蔡思貝早前便播放到二人喝醉酒而發生關係的情節，振朗坦言這場戲份是做得最好的一幕：「網上睇到好多人瘋傳呢一part，我好開心網上仲有啲文章去讚我哋，呢個對演員好開心同好滿足。」

振朗指劇中與思貝因喝醉酒而發生關係是反面教材，呼籲大家不要喝醉酒。（梁碧玲攝）

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蔡思貝在《踩過界II》劇中的演技發揮令一眾觀眾對她花瓶印象改觀，大讚思貝演技出色了很多，她說：「一路以來都想自己盡全力去做好演員呢個職業同埋對得住角色同劇本，至於你話做得好唔好呢啲係階段性，咁人會成長，我相信我每一套嘅表現都有成長之處係到，呢套大家見我成長多啲都好多謝大家，希望繼續每一套戲會呈現唔同演法。」

振朗讚思貝演技一直都很好。（梁碧玲攝）

最近張振朗在社交網站不斷發布餐餐食雞胸的照片，事源為了拍攝劇集《拳王》，因此需要努力鍛鍊身形，振朗透露現時脫水階段瘦了6磅，為的是要拍攝連續12日在擂台上打鬥的戲份：「短短7日脫水咗6磅，過程都好吃力，其實我主要都係雞胸、西蘭花、番薯都係呢幾樣，（好辛苦？）我成日覺得演員可以接觸呢類型，可以折磨自己，真係享受。」

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