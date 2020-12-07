【大秦賦】朱珠4年入選全球最美面孔　顏值惹爭議竟關背景事？

內地劇《大秦賦》近日熱播，口碑收視雙雙報捷，其實這齣新劇是《大秦帝國》系列的終結篇，由張魯一飾演的嬴政，段奕宏飾演呂不韋，而女主角朱珠飾演趙姬，朱珠除了是全球百大美女之一外，不得不提她的家族背景，爺爺是開國少將朱虛之，她的星途一帆風順，還衝出國際拍攝Netflix出品的電影，百分百贏在起跑線。

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朱珠連續4年入選全球最美面孔。（朱珠微博）

講述秦始皇的電視劇，趙姬跟呂不韋一定是重心人物，而在新劇《大秦賦》飾演趙姬的朱珠，亦再次吸引觀眾眼球，尤其是她的背景更讓人津津樂道。36歲的朱珠，家世顯赫，爺爺是開國少將朱虛之，父親是新大陸冰淇淋的創辦人朱漢斌，自少受到悉心培養的她，畢業於北京工商大學，說得一口流利英語，她參加VJ大賽獲得北京區冠軍入行，雖然不是戲劇學校出身，卻獲得力捧，出道作已是劉德華、鞏俐的電影《我知女人心》。

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朱珠連續4年成為「全球100張最美面孔」之一，流利英語讓她能夠衝出國際，拍攝過荷里活電影《雲圖》、《鐵拳》，Netflix出品的電影《越域重生》。朱珠在內地亦有份參演多齣劇集，去年的《精英律師》演技令人眼前一亮，她今年在《鹿鼎記2020》就飾演韋小寶七個老婆之一的蘇荃，在新劇《大秦賦》更直接當上女主角，只是歷代的趙姬也是大美人，朱珠的顏值能否讓觀眾接受，就要看她之後在劇中的發揮，大家拭目以待。

朱珠百分百是惹火尤物。（朱珠微博）

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