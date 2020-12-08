《唐人街》被抽起傳同王浩信有關　陳展鵬：控制唔到工作以外嘅事

陳展鵬預告將缺席《萬千星輝頒獎典禮》，原因係自己無作品。（資料圖片）

陳展鵬主演嘅無綫劇集《唐人街》原定9月時播出，連預告都出埋街，但其後無綫以要配合全球播映為由，臨時抽起《唐》，改播馬國明嘅《C9特工》。近日又有消息指陳展鵬原來將會唱埋《唐》嘅主題曲，並早在5月時完成錄音，唯無綫想造就王浩信再奪視帝，於台慶檔期播《踩過界II》，令《唐》推出「無期」。

《唐人街》播出時間一改再改，令陳展鵬長達兩年未有作品面世。(IG圖片)

陳展鵬接受《香港01》訪問時，提到作品未能出街時，似乎有少少無奈，他說：「真正原來我都有問過公司嘅，上次亦都講過，之後我就無再問啦。我只可以講可以儲多啲存貨，但其實都好懷念頒獎典禮，如果係咁我今年亦都唔會去，因為無作品入圍，上年亦都無，其實自己呢兩年好似無作品上。好多時喺街都會有啲路人問我幾時有劇上、點解咁耐無戲，我知大家都有一段時間無睇我嘅作品，好在都有重播我嘅劇，不過都希望嚟緊一年再衝刺過，所有嘢配合得更多好。」

陳展鵬曾透露因為要照顧媽媽，所以特意同公司請假。(IG圖片)

陳展鵬又相信有關的報道並不會影響與王浩信嘅關係，但他指有粉絲為此而掀起罵戰：「粉絲唔會太懂分析，大家都支持自己的偶像，希望大家都比從前理智成熟。我微博已有一些人罵戰，我真係唔想再發生呢啲事。我們做演員習慣比人誤會，習慣清者自清。但其他人包括粉絲佢哋好簡單，根本冇需要接受呢種委屈。」陳展鵬又笑言如果再傳落去，難保會影響與王浩信的關係，並說：「我係演員，唔能夠控制別人講咩或者做咩，更加控制唔到自己工作以外嘅事，我只可以演好每個角色、挑戰自己，希望觀眾亦會有同感。香港已經萎縮到大家都好艱難，我相觀眾眼睛係雪亮，邊一位演員默默耕耘努力工作，希望大家都會給予機會，百花齊放。」真係好想快些睇到「煎pan」新作呀!

《超能使者》會唔會仲快過《唐人街》播出呢?(影片截圖)

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