小S公開向老公示愛「沒有他我活不下去」　對網友提家暴罕動怒

小S一家五口。（微博@小S）

現年42歲嘅小S徐熙娣， 2005年同許雅鈞結婚後育有3個囡囡，曾經傳出好多流言蜚語，出道以來一向敢言嘅小S都一一反擊。最近佢貼出同老公頭貼頭合照曬恩愛：「我愛他，從20年前到現在，我只有越來越愛他！」點知引來網友留下「家暴」等字眼，令小S罕有動怒。

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小S上載同老公合照放閃兼示愛。（IG：@elephantdee）

小S喺12月6 日上載同老公合照留言話：「不瞭解我人生的人，我平常懶得解釋！但我老公是世界上最愛我、最疼我、心中只有我的男人！我愛他，從20年前到現在，我只有越來越愛他！我感謝一切。」有人發現許雅鈞下巴出痘痘，小S都話：「我老公有痘痘、常被拍到莫名其妙的照片！但沒有他我活不下去。」

小S公開向老公示愛。（IG：@elephantdee）

點知有網友留言話：「又要說你被打了」「“家暴傳言一定是假的」令小S罕有動怒回應：「打哪，如果你相信，就不要關注我吧？」有粉絲安慰夫妻間關係只有夫妻之間最清楚，小S則十分認同地話：「你懂我！但太多人糟蹋我老公！他真的是一個好人，好到我離不開他！」