約翰連儂逝世40年︱死亡真相與外星人有關？　槍手長期被指食死貓

英國巨星、樂隊披頭四（The Beatles）創始成員約翰連儂（John Lennon）於1980年12月8日，在紐約寓所外遭歌迷Mark David Chapman槍殺身亡，終年40歲。雖然槍擊事件距今已有40年，但仍然有不少人討論箇中細節，更有人認為一切與「美國政府勾結外星人」有關。

約翰連儂被害當日與太太小野洋子拍攝的《滾石》雜誌封面。（網上圖片）

雖然普遍認為Mark David Chapman是因為連儂在1966年發表過「披頭四比耶穌更受歡迎」言論而動殺機，但不少陰謀論者一直以來都認為Mark David Chapman槍殺連儂絕非因為對方褻瀆其信仰，而是他為美國政府工作，或者遭CIA、FBI等單位洗腦。

被判終身監禁的Mark David Chapman仍在監獄服刑。（Getty）

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1974年8月23日，連儂在紐約寓所屋頂向記者宣稱自己與UFO有面對面的經驗：「我看見了UFO，它向下飛落河，右轉到聯合國大樓，再左轉然後飛落河。它不是直升機，亦不是氣球，很接近我，它沒有發出聲音，看起來陰暗，中間夾雜黑色及灰色，底部圍繞著白色的閃燈，頂部有紅燈。」根據其秘書龐鳳儀的說法，這段經歷不是連儂首次與外星人接觸，而他本人曾多次提到小時候在利物浦疑遭外星人綁架。

網上曾流傳一份FBI在2010年釋出的報告，指連儂被槍殺前，美國政府欲將他驅逐出境，而Mark David Chapman行兇亦是由美國政府安排，務求連儂永遠封口。當然，這個陰謀論實在令人匪夷所思，因為連儂僅宣稱「見過外星人」，所以更多陰謀論者傾向相信連儂是因為身為極具影響力的左翼活躍份子，而遭強力部門盯上。