女人俱樂部｜5大女神出山成就經典　陳瀅、陳嘉寶憑劇瞬間彈起

隨住一連兩部由鄭嘉穎、周勵淇主演的《天幕下的戀人》和《最美麗的第七天》圓滿落幕之後，由李若彤、李麗珍、袁潔瑩及陳慧珊主演的2014年經典劇集《女人俱樂部》緊隨接棒深宵劇集時段，一連32集將於今晚淩晨（12月8日晚、12月9日凌晨）起開始播放。雖然深宵劇因為近日TVB的節目調動關係延至凌晨12點半才開始，但有當年叫好叫座的《女人俱樂部》坐陣，相信一樣留得住深宵劇的捧場客，甚至吸引到一批「新」粉絲捱眼瞓支持。

《女人俱樂部》陣容強大。（劇照）

《女人俱樂部》由曾志偉及陳維冠擔任監製，劇集陣容亦非常龐大，鮮有地動員多位「非無綫藝員」擔當主要演員，例如李若彤、袁潔瑩及王敏奕等。不過最值得一提是此劇成功邀請到多位女神出山，她們不是離開TVB多年就是北上發展，甚至已經昔影一段時間，當中包括李若彤、李麗珍、袁潔瑩、陳慧珊、葉蘊儀等，為年青觀眾帶來新鮮感的同時，亦為較年長的觀眾重拾昔日情懷，目標觀眾範圍極大，而這也是《女人俱樂部》當年叫好叫座並成為近年經典的最主要原因。

睇睇呢幾位女神復出前後：

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在多位女神的「提攜」下，《女人俱樂部》在當年成功造就不少話題，當中以劇中劇演這班女神年青版的演員們就是其中之一。而事實上，以上5位出山的女神以及吳啟華、張慧儀、江欣燕等的年青版演員在《女人俱樂部》播出後人氣急升，此劇亦成為她們在演藝事業的踩腳石！惟獨一位至今已在娛樂圈銷聲匿跡。

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睇睇一眾年輕版嘅《女人俱樂部》前後變化：