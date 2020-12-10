Google 2020年度搜尋榜︱Netflix成大贏家　榜首竟然係呢套紀錄片

Google昨晚（9日）發布了2020年度搜尋榜，本地劇集搜尋名單都被無綫、韓劇和內地劇霸佔了10個席位，多套大熱歐美劇都沒有上榜。至於美國方面，最多人搜尋的電視節目結果令人意外，最近Hit爆全球的Netflix劇《后翼棄兵》（The Queen's Gambit）竟然只排第5。而上榜的有8套都是由Netflix製作或在Netflix平台播出，Apple TV+及Hulu各佔1位，但最奇怪的是一向製作高質的HBO一套劇都沒有上榜，令人大跌眼鏡！

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2020年Netflix最受歡迎美劇結果意外 《后翼棄兵》竟只排第三？

美國電視劇/節目搜尋排行：

1. 《養虎為患》（Tiger King）/ Netflix

2. 《眼鏡蛇道館》（Cobra Kai）/ Netflix

3. 《黑錢帝國》（Ozark）/ Netflix

4. 《雨傘學院》（The Umbrella Academy）/ Netflix

5. 《后翼棄兵》（The Queen's Gambit）/ Netflix

6. 《Little Fires Everywhere》/ Hulu

7. 《外灘探秘》（Outer Banks）/ Netflix

8. 《黯衣天使》（Ratched）/ Netflix

9. 《All American》/ Apple TV+

10. 《The Last Dance》/ Netflix