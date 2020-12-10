Death To 2020｜《黑鏡》班底打造偽紀錄片　諷刺疫情間的瘋狂事

Netflix原創反烏托邦燒腦神作《黑鏡》（Black Mirror）每集都有不同演員、不同背景，而每一集都是關於現實社會的真實寫照，當中探討了不少科技帶來的問題，為觀眾帶來反思，故2011年開播至今都極受歡迎。隨着疫情肆虐全球，2020年成為大家不想記起的一年，有大批劇迷都非常期待新一季《黑鏡》的來臨。

【美劇毒】自己結局自己揀？ 《黑鏡》新一季推互動電視體驗

《黑鏡》每集都有不同演員、不同背景，而每一集都是關於現實社會的真實寫照，當中探討了不少科技帶來的問題，為觀眾帶來反思。（劇照）

日前《黑鏡》創作人Charlie Brooker宣布新作品《Death To 2020》即將於本月27日上架，根據外國傳媒報道，《Death To 2020》是一部諷刺時弊的的偽紀錄片，以虛構的著名專家來對今年發生的現象進行評論。 此外，Netflix亦公布了特輯的超強陣容，包括有森姆積遜（Samuel L. Jackson）、曉格蘭特（Hugh Grant）、《老友記》（Friends）的Lisa Kudrow、《怪奇物語》（Stranger Things）的Joe Keery、Kumail Nanjiani等。