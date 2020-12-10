全智賢朱智勛新劇《智異山》劇照公開　下年開播穩袋3.4億版權費

由全智賢和朱智勛主演的tvN新劇《智異山》預計下年開播，兩大男女神合作，由傳開拍已備受關注。近日劇組率先公開幾張劇照，穿着行山裝的兩人就如拍廣告一樣有型外，更有指劇集未開播已穩袋3.4億港元版權費。

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全智賢將於《智異山》飾演國立公園的頭牌護林員，而朱智勛則將飾演新人護林員，並能看到因山難罹難鬼魂的能力，新劇將講述二人如何合力解開智異山的秘密。新劇照中，兩位主角穿上行山裝，雖然全智賢這次放棄靚女角色，但依然無阻她的美貌。全智賢和朱智勛合體更被大讚猶如拍攝行山用品廣告一樣，相當型格使人期待。

雖然《智異山》下年年中才開播，但劇組已急不及待公開劇照做勢。（劇照）

按圖睇更多《智異山》劇照：

《智異山》由《鬼怪》導演李應福及《屍戰朝鮮》編劇金銀姬合力打造，有指劇集於韓國的播放權費已高達1.4億港元，加上海外平台近2億港元的海外播放權費，《智異山》未開播已穩袋超過3.4億港元版權費。不過雖然礙於韓國新冠肺炎疫情嚴重，劇組拍攝已暫停至本月20日，但相信應該不影響下半的開播，劇迷一定要緊貼新劇的開播時間。

《智異山》因應新冠肺炎，劇組拍攝已暫停至本月20日。（劇照）

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