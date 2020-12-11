專訪｜李綺雯寧願領養不生育　自嘲基因差：喺呢個世界生存好辛苦

「𡃁妹」這個稱號，一叫便是20年。由2001年她參選由亞洲電視舉辦的女優選拔賽開始，至2006年轉投無綫，到2020年4月約滿離巢，李綺雯就一直被稱為「𡃁妹」。而事實上，「𡃁妹」現時已經36歲，無論工作、生活、待人接物、言行舉止都比初出道的她成熟了許多，惟獨一顆「初心」，驅使她在過去一年受盡新冠肺炎嚴重影響收入之下，依然多次推辭廣告工作：「我覺得好荒謬。」 服裝：sparkonlineshop 場地：Sugar Please Bakery House 化妝：Jennifer _t_workshop

儘管「𡃁妹」已經不是「𡃁妹」，無論再過20年、30年，恐怕此稱會伴隨著李綺雯一直到老。（葉志明攝）

疫下的生計

2020年，恐怕是香港人、甚至是全世界的人類也難以忘懷的一年，因為新冠肺炎而失去生命的人不計其數，受疫情影響的幾乎仍然生存的每一位。直至12月，香港爆發第四波疫情，限聚令再次加強，各式各樣的休業、停業、在家工作、防疫措施，已經由最初的驚恐演化成習以為常。𡃁妹作為幕前工作者，其生計遭受嚴重打擊，加上今年4月她與TVB約滿離巢結束14年賓主關係，驟看要承受更大的經濟壓力。然而，在提到收入方面，𡃁妹卻表現得不以為然：「咁我有自己的公關公司，又會接吓Event、MC嘅工作，亦都慶幸呢段時間有人搵我哋去做一啲宣傳，係叫做勉強維持到（生計）。」

𡃁妹於2020年4月約滿離開TVB：「好慶幸離開咗都Keep住有唔同嘅工作。」（葉志明攝）

疫下的堅持

除了𡃁妹的生計在疫情下受到影響，其健身教練男友的收入亦遭受疫情反覆不斷的衝擊，但𡃁妹未感氣餒，更因男友能夠在健身室關閉下仍然找到謀生的方法，亦慶幸在疫情之下二人能夠互相勉勵，並肩同行：「有時我見到有啲情侶，兩個人收工都冇得見面，冇得一齊食飯。所以我哋都好感恩有屬於自己嘅空間。」即使在謀生的過程中難關重重，但𡃁妹在選擇工作時仍然堅持自己的初心。在疫情期間，𡃁妹接到多個有關抗疫產品廣告工作的邀請，可是她卻不止一次婉拒對方：「我都唔肯定佢防疫功效嘅產品，我唔想幫佢哋去做廣告，就算有錢都好。」

有利不可圖，𡃁妹對選擇推介的產品有一份「了解」的執著。（葉志明攝）

疫下的無知

「你同我講抗疫，但都唔知佢所謂嘅測試、證書係從何而來，有啲佢好想我講係防到肺炎嘅，但嗰時連醫生都未清楚嗰隻菌，你點可以話到畀我聽係可以防到肺炎呢？」𡃁妹在疫情之下，試過做義工向巿民派發抗疫產品，深明健康、衛生意識對社會的重要性：「我對呢類產品嘅界線定得比較高，我都冇留意過佢哋開咩價，但總之開價之前要畀我睇咗個產品係乜嘢先，即係，我唔會相信掛喺心口嗰張卡可以防菌……（售賣「嗰張卡」嘅公司搵過你？）類似咁嘅產品啦，（搵你拍廣告嘅抗疫產品入面，最荒謬你覺得係邊樣？）其實嗰張卡我已經覺得好荒謬，可能係我無知啦，但我唔了解，我唔會介紹，我唔想因為啲人信咗我，而對嗰件事係掉以輕心，即係我會害咗人。」

對生活，𡃁妹可以接受勉強維生；對工作，𡃁妹寧願選擇明哲保身。（葉志明攝）

疫下的傳承

近兩年先有政治風波，繼而又有持續了一整年的新冠肺炎疫情，不少香港人都敢輕言結婚生仔，甚至不惜移民外地尋找更安穩的生活。雖然對於婚姻，現時36歲的𡃁妹仍然未有計劃，但談到生育，𡃁妹卻意見多多，亦斬釘截鐵地表示不打算生育：「我覺得有我嘅遺傳因子都唔會係啲好叻嘅人，我樣樣嘢都唔係話好叻，喺呢個世界上面生存都好辛苦！如果家庭環境許可，我會選擇領養。」以外人的角度去看𡃁妹的想法，的確有些許瘋狂，但換個角度去想，又會有另一種體會。她續說：「我唔係好著重係咪自己生，咩要延續自己嘅血脈，延咩啫？你覺得你啲血脈好正咩？我又唔覺喎！」

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#後記

李綺雯早前與黎紀君及盧頌恩合作主持開電視節目《開間咖啡店》，原來，𡃁妹在2019年年尾已經萌生開CAFÉ的念頭：「我係希望係舒服，大家上到嚟，係坐得舒服，傾吓偈，可能係多啲向街，我係想開一間為香港人、為香港而設嘅CAFÉ，畀香港人可以休息吓。」或者如她的「生仔理念」一樣，香港人真係體力透支喇！

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