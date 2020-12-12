MIRROR專訪︱成軍兩年回味難忘時刻　Stanley重提負評坦言想放棄

「一起相聚，一起鬥咀，一起經歷壯舉」是MIRROR兩周年團歌《One And All》的歌詞，亦印證了12位男生如何從寂寂無名的素人一直走到今天，有他們的舞台就總會有一班忠實的「鏡粉」為其吶喊歡呼。成軍兩年，MIRROR將一切看似不可能的任務逐一完成，出道短短個半月就舉行首個演唱會。正當時下年輕人推崇「韓流」K-Pop之際，他們卻成功重燃本地久違的追星潮，屬於香港的偶像男子組合MIRROR用行動證明，熱血追夢的故事唔單只是電視情節。 訪問當日，10位男生（姜濤、Ian因拍劇未能出席）嘻嘻哈哈重提出道至今很多的第一次。回想起出道當日的商場演出、第一次演唱會發生大大小小的事情，時至今日依然記憶猶新。言談間，他們經常互窒鬥嘴，一時取笑柳應廷（阿Jer）肥、一時又笑指邱傲然（Tiger）長高了一點，聆聽着每一位說出兩年間相處的故事，大概就會明白這12位大男孩是如何從比賽的競爭對手變成今日互相扶持的戰友。 撰文：陳芷穎 攝影：梁碧玲 Wardrobe：D Mop Makeup：Rainbow & Giann @Annie G.Chan Makeup Centre Hair：Lydia Yung, Man Chan, Leo Fan @Chic Private I Salon

訪問當日，10位男生嘻嘻哈哈重提出道至今很多的第一次。回想起出道當日的商場演出、第一次演唱會發生大大小小的事情，時至今日依然記憶猶新。（梁碧玲攝）

2018年11月MIRROR正式出道 第一次以男團身份表演

2018年11月3日是MIRROR正式出道的日子，回想起第一次以男團身份踏上舞台、唱着屬於他們的第一首歌曲《一秒間》，加上無數「鏡粉」在台下歡呼吶喊，「緊張」就足以概括他們當日的心情。盧瀚霆（Anson Lo）擔心表情不夠，緊張到只懂傻笑：「臨上台前，花姐叫我哋一定要笑，嗰時緊張到上台剩係識笑。兩年後再跳返就唔會剩係傻傻地笑，會夠膽放多啲情緒落去。」連一向自信心爆棚的江𤒹生（AK）都因為要記舞步而變得緊張：「喺後台好緊張，前一日仲排緊《一秒間》嘅舞蹈，啱啱去學去跳。」

當成員們都擔心台上的表演有甩漏時，唯獨邱士縉（Stanley）害怕與台下粉絲互動。事關Stanley由參賽時被評判的一句「只留意到Stanley的胸肌」以及星座論，就為他惹來不少負評，更令他一度懷疑「冇人鍾意自己」。其他成員興奮落台與粉絲合照聊天，他卻選擇默默走回自己的舒適區—後台：「台上面唔係最驚，最驚係台下面對Fans。要派卡片時我去返後台，好怕佢哋會避開我眼神，想去返舒適啲嘅位置就係後台。而家多咗隊友支持信心會大啲，兩年過去，我更加享受同Fans嘅互動。」

MIRROR創下出道時間最短開演唱會的香港男團，這個壯舉對他們來說可算是小小的奇蹟，亦成為每位成員心中永不磨滅的美好回憶。（梁碧玲攝）

出道個半月即開首個演唱會 回味每個窩心時刻

出道短短個半月，MIRROR於12月21日在九龍灣國際展貿中心舉行《2018 The First MIRROR Live Concert》，創下出道時間最短開演唱會的香港男團。這個壯舉對他們來說可算是小小的奇蹟，亦為每位成員創造了永不磨滅的美好回憶。縱然當中充滿不安、緊張，但隊員間的打氣就成為了隊長楊樂文（Lokman）的最大支柱。

回想起當日出場前的互相鼓勵，以及粉絲震耳欲聾的尖叫聲，Lokman流露出滿足的笑容說：「臨升上去台面Standby時，大家作最後一個鼓勵然後去各自位置準備，嗰一個力量唔係握完手就冇，係帶埋大家嘅力量升上去，呢個感覺唔知點形容。最勁係戴咗Earmon本身唔係好聽到出面發生咩事，但Fans係大聲到戴住Earmon都聽到有幾嘈，嗰一下就知要畀盡全力。」

回想起當日出場前的互相鼓勵，以及粉絲震耳欲聾的尖叫聲，Lokman流露出滿足的笑容。（梁碧玲攝）

最令AK感動的是演唱會後眾人攬着經理人花姐，累積的壓力彷彿一掃而空：「演唱會完咗之後，一落台大家即刻衝去花姐度攬埋一齊。11月3號去到演唱會得一個月，中間經歷咗好多工作，其實真係好攰，好多嘢唔識消化。完咗演唱會個人終於鬆一鬆，就衝去花姐度攬住佢，呢一刻好感動。」

王智德（Alton）當日亦因為心煩一度怒火中燒，全靠隊友的安撫才令他冷靜下來：「演唱會好早已經喺場館做準備，有朋友不停問我買紀念品，叫我幫手買。我俾人問到好心煩，嗰時唔識控制呢樣嘢，開始發脾氣、打牆踢牆，佢哋第一時間攬住我，自此之後就知我唔可以發脾氣，我之後去咗睇鐵打。」陳瑞輝（Frankie）說演出時褲子差點鬆脫，全憑成員在台上Buy Time幫他一把：「我條褲鬆過三次，直頭係甩褲，《ASAP》我都係抽住條褲跳。台上面嘅佢哋就撐咗好耐，上到嚟好想攬住佢哋，幫我Buy Time令件事冇失禮。」

Frankie演出時褲子差點鬆脫，全憑成員在台上Buy Time幫他一把。（梁碧玲攝）

Jeremy成MIRROR最後一員 決賽放手一搏終獲肯定

《全民造星》令12子走在一起，參賽期間共同經歷無數個通宵奮鬥的晚上，每個回合的相聚分離、相擁痛哭，令他們更認定彼此的存在。花姐亦一早有意要組成MIRROR，身份十強之一的李駿傑（Jeremy）卻遲遲未收到簽約通知，失落再加上不服輸的心態，令他在決賽中放手一搏，最終取得MIRROR的最後一席位：「作為MIRROR最後一個加入嘅成員，決賽時已經知道MIRROR嘅存在，但我知道自己冇入。會諗自己同佢哋比差咗啲咩，有少少唔服氣，決賽時點都要表現最好嘅自己出嚟，就係靠個表演令自己有入MIRROR嘅機會。」

重提決賽時的表演，Jeremy更因花姐的一句「加油」而淚灑當場，眼淚包含着不甘不忿、對自己的懷疑，卻從沒萌生過放棄念頭：「我靠努力同堅持入到十強，我唔要失去最後Show到自己嘅機會。第一個表演上台前，花姐同我講『加油』兩個字，我就爆喊停唔到，中間好多情緒，覺得冇機會入MIRROR，十強入面又唔係最叻嗰埋人、人氣又唔係最高，好多原因令到情緒好唔穩定。」

花姐一早有意要組成MIRROR，身份十強之一的Jeremy卻遲遲未收到簽約通知，失落再加上不服輸的心態，令他在決賽中放手一搏。（梁碧玲攝）

「夢想唔可以當飯食」 Stanley：想放棄時諗返點解你要開始

熱血的追夢路途必然經歷低潮與挫折，呂爵安（Edan）還記得宣布十強後所面對排山倒海的負面批評，令他上了寶貴一課：「宣布十強後Facebook好多人鬧，大家嗰時比較鍾意B組。好多人話『呢個死盲公怪相咁都入到、反白眼唔知乜水，完全冇記憶點』，好多呢啲Comment，點都會唔開心。當時心態係決賽要證明自己值得呢個位置，人生一定會經歷低潮，要識得面對壓力同負面批評。」

熱血的追夢路途必然經歷低潮與挫折，Edan還記得宣布十強後所面對排山倒海的負面批評，令他上了寶貴一課。（梁碧玲攝）

「夢想唔可以當飯食」，的確夢想與現實還是要拿一個平衡。年輕時可以無拘無束盡情追夢，但當人漸漸長大開始有負擔時，難免要從夢想中抽離。在MIRROR中屬於大哥哥的Stanley坦言不時就會有放棄念頭，之不過在放棄時別忘提醒自己當初為何開始：「時不時都會諗放棄，疫情、市場、香港又可以諗下。喺台灣都有同Anson Lo傾未來，做呢行有好多未知，有好多因素會令你諗放棄，要睇自己點捱過。但放棄咗一定冇，當你想放棄時要諗返點解你要開始。」

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