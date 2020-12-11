堅離地愛堅離地｜黃心穎女僕造型疑重見天日：希望帶俾大家歡笑

《堅離地愛堅離地》安心事件，黃心穎有份主演的劇集都要入倉，亦令張振朗沒法在上年上男一的最大障礙，不過隨著《丫鬟大聯盟》都可以播映，加上《堅》劇亦在馬來西亞播映完畢，而最近有傳《堅》劇將會接《慶余年》後播映，這套拍了三年的劇集終於有機會見香港觀眾。

多次排檔又多次撤回嘅TVB劇集《堅離地愛堅離地》，2017年尾拍攝，本為2018年香港國際影視展17部推介劇集之一，但因為安心事件而被禁慘成倉底貨。最近張振朗喺《反黑路人甲》、《踩過界II》及《使徒行者3》都有亮眼表現，令《堅離地愛堅離地》再次重出生天，有指將會安排緊接《使徒行者3》後於月底播出。對於喺TVB最後一套存貨終於播出，黃心穎都有所回應。

《堅離地愛堅離地》係張振朗龔嘉欣首套擔正劇集，估唔到要三年後先重見天日。（影片截圖）

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戲中黃心穎造型百變。 （影片截圖）

《堅離地愛堅離地》係一套時裝愛情科幻喜劇，故事以創新科技行業為背景，講述科技進步神速，人與人之間溝通的問題，由張振朗、龔嘉欣、黃心穎、陳智燊及劉佩玥領銜主演，更加係張振朗、龔嘉欣首套擔正男一女一嘅作品。可惜受累於安心事件，播出日期一拖再拖。此劇原時段乃緊接《鐵探》播完後，因節目調動關係原定抽起《C9特工》而改播此劇，但由於同年4月發生安心事件，其後時段由《婚姻合伙人》取代。

10月25日《TVB節目巡禮2021》播出片花中，《堅離地愛堅離地》有兩個鏡頭，估唔到突然被安排於12月28日播出。呢套戲播嘅時間一拖再拖，第二男主角陳智燊以及裕美都經已離巢，亦係黃心穎喺TVB拍落嘅最後一套劇集存貨，對於劇集終能播出，黃心穎回應《香港01》話唔清楚播出安排：「No idea.公司的安排你問返佢地啦。have a good day!替劇組開心。在抗疫期間希望套劇能帶俾大家娛樂同歡笑。」而主角之一的龔嘉欣則表示 :「我都唔清楚啊，如果係真嘅都會開心，因為每一套劇集，台前幕後，都放咗好多心機，希望快啲比觀眾睇到!」