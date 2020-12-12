吳謹言《尚食》向美劇《后翼棄兵》致敬　烹飪比賽加入圍棋情節

由吳謹言、許凱再度合作的《尚食》，故事講述明朝永樂年間，少女入宮競逐尚食局掌膳，之後跟心儀對象譜出戀曲，劇集大方向熟口熟面，跟韓劇《大長今》確是有不少相似之處。不過近日該劇又捲入是非，而且關於人氣美劇《后翼棄兵》，為何兩齣風馬牛不相及的劇集會有牽連，下文為大家揭曉。

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吳謹言新劇《尚食》，突然加入圍棋情節。（吳謹言微博）

吳謹言望向天花板，幻想棋局的畫面，似曾相識。（吳謹言微博）

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吳謹言繼《延禧攻略》、《皓鑭傳》後，現正拍攝新劇《尚食》，飾演精於烹調的少女姚子衿，跟皇孫朱瞻基(許凱飾)幼年於江南相識，一見鍾情，為了入宮尋找初戀情人，姚子衿參加尚食局的掌膳比賽，全為了接近朱瞻基。吳謹言跟許凱這一對CP，在《延禧攻略》早已出現，但該劇吳謹言最終被聶遠飾演的乾隆皇帝選為妃子，跟許凱有緣無份，觀眾皆希望二人在《尚食》再續前緣。

美劇《后翼棄兵》被讚是今年神劇。（網上圖片）

天花板出現棋盤的經典畫面。（網上圖片）

不過該劇未播已捲入不少是非，先是有指《尚食》抄襲韓劇，李英愛主演的《大長今》，其後劇組服裝又被指跟韓服相似。劇中講到姚子衿入宮，除了烹飪技藝，還要學習繪畫及琴技，最近更加入了圍棋環節，吳謹言望著棋盤，之後又望向天花板，幻想著一格格的棋盤，畫面跟美劇《后翼棄兵》十分相似，吳謹言更留言「理想是女王的棋局，現實是廚子的菜板。」，之後網民更為吳謹言P上圍棋，畫面甚具喜感。其實于正一直有留意韓劇、美劇，在作品中重現經典畫面，不足為奇。

同場加映樂宜《鬼滅之刃》造型：