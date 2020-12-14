比《素媛》更誇張？數據分析10大最狗血韓劇　《頂樓》僅排第4位

這年頭什麼小情小愛已經不流行，別說台灣本土劇浮誇、超現實，近年來狗血始祖韓劇不手軟，猛藥大把大把下，外遇是基礎，囂張小三、渣男人夫是必備，偷、搶、拐、騙要多扯有多扯，加入上流社會元素這種貧富之爭，更升級到殺人棄屍，手段骯髒到爆。今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，從2017年到2020年之間，十大喪盡天倫、泯滅人性的瘋狂狗血韓劇，還有現正熱播的新劇，可以讓你馬上追起來！