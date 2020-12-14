比《素媛》更誇張？數據分析10大最狗血韓劇　《頂樓》僅排第4位

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這年頭什麼小情小愛已經不流行，別說台灣本土劇浮誇、超現實，近年來狗血始祖韓劇不手軟，猛藥大把大把下，外遇是基礎，囂張小三、渣男人夫是必備，偷、搶、拐、騙要多扯有多扯，加入上流社會元素這種貧富之爭，更升級到殺人棄屍，手段骯髒到爆。今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，從2017年到2020年之間，十大喪盡天倫、泯滅人性的瘋狂狗血韓劇，還有現正熱播的新劇，可以讓你馬上追起來！
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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】（Dailyview授權使用）
分析說明：
本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年12月09日至2020年12月07日，共三年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『狗血韓劇』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。
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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】