女人俱樂部｜重溫陳瀅經典廣告唔止夠清純　傻豬豬一面你見過未？

由李若彤、李麗珍、袁潔瑩及陳慧珊主演的2014年經典劇集《女人俱樂部》近日於TVB深宵劇集時段，雖然因為節目調動關係延至凌晨12點半才開始，但有當年叫好叫座的《女人俱樂部》坐陣，相信一樣留得住深宵劇的捧場客，甚至吸引到一批「新」粉絲捱眼瞓支持。

睇睇呢幾位女神為《女人俱樂部》復出前後：

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《女人俱樂部》除了見證了多位女神出山之外，亦順帶令劇中一班飾演女神年青版的演員們人升急升，當中飾演陳慧珊年青版的陳瀅亦是「受惠者」之一。雖然陳瀅在劇中有「狐仙」之稱，而且性格討厭，令陳瀅當年在劇集播放之初受到觀眾的側目和批評，惟劇情發展至中後期，陳慧珊改邪歸正，其背後故事之亦令觀眾對她改觀，加上陳瀅的天生麗質外貌，初入電視框的陳瀅很快為憑劇集人氣急仙，其後更被網民稱為「宅男女神」，在同年參演的第二部劇《四個女仔三個BAR》中火速升呢為第三女主角。

睇睇陳瀅靚相：

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其實在《女人俱樂部》之前，陳瀅已經不缺在電視框出鏡的機會。早於2010年，陳瀅就是模特兒身份涉足娛樂圈，除了拍過不少電視廣告之外，亦曾參與電影《寒戰》，所飾演的角色是李治庭的助手，可惜知名度並不高。直至2013年加入無綫並參演《女人俱樂部》後才廣為人認識。而提到陳瀅在加入TVB之前的廣告作品，就不得不提她於2010年拍攝的必勝客廣告，當時她年僅21歲，片中的她踩着單車，外形非常清純，絕對值得一再回味。別以為陳瀅一味只Sell 「女神仙氣」，其實在她的其它廣告作品中，亦能看見她趣怪一面，難怪經《女人俱樂部》加持之後，陳瀅能夠在幾年間躋身TVB當家花旦之一！

立即重溫陳瀅經典廣告系列：