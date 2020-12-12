《潛夢追凶》入夢查案　男一宋洋人設跟足《潛行凶間》里安納度

內地劇《潛夢追凶》熱播，由宋洋和王鶴潤主演，故事以民初江城為背景，睇劇名都知是一套警匪懸疑劇種，該劇最特別是加入夢境、潛意識等元素，男主角有入夢解夢能力，仿如外國電影《潛行凶間》，而該劇還有多個設定跟《潛行》一樣，在內地劇之中算是頗有吸引力。

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《潛夢追凶》男女主角分別是宋洋及王鶴潤。（劇照）

《潛夢追凶》首集已經發生命案，而王鶴潤飾演的女探長陳思，初來報到負責調查，同時又救了險被迷姦而昏迷不醒的美女白靈犀，之後至男主角，宋洋飾演的袁不解登場，他擁有入夢解夢的異能，帶同陳思一起進入白靈犀的夢中喚醒她。其實《潛夢追凶》的故事設定，跟外國電影《潛行凶間》如出一轍，包括在夢中被殺，現實中都會死亡。另外，憑想像力可以創造夢境，而主角就憑著進入別人夢境，從而找出破案線索，而宋洋因為太太被殺的惡夢，所以他的夢境一直是禁地，這點亦跟《潛行凶間》相似，劇集在內地亦甚受歡迎，值得追看。

電影《潛行凶間》。（劇照）

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同場加映余香凝泳裝美圖：