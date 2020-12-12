鄧麗欣諗過同「王子」邱勝翊結婚　自認有母性：但唔代表要生一個

37歲鄧麗欣（Stephy）最近接受商台節目《1圈圈星光背後》訪問，大談與Cookies舊拍檔的姊妹情，以及與台灣藝人邱勝翊（王子）的異地姊弟戀。提到舊隊友吳雨霏（Kary）和楊愛瑾（Miki）先後結婚生子，Stephy坦言自己也有母性：「戥佢哋開心，但冇羨慕，有抱過佢哋嘅BB，我都有母性，都鍾意小朋友，但鍾意小朋友唔代表要生一個。」到底有沒有諗過與王子拉埋天窗？她說：「大家都有諗過……繼續行落去會點？始終分隔兩地，要點處理呢？但一諗到呢一點，就會想唔好諗住，大家做埋手上啲嘢先。」

鄧麗欣日前接受商台節目《1圈圈星光背後》主持梁泰來訪問。（YouTube/@商業電台）

王子和鄧麗欣現時拍拖兩年。（Instagram/@stboo）

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至於曾否對這段異地戀有所懷疑，Stephy笑說：「太尖銳喇，哈！我唔介意另一半年紀比我小，亦認為年齡差距唔係一個問題，溝通到就得。因為疫情，我哋好耐冇見面，但我可以話現階段嘅我哋感情係OK！現在我哋真係靠視訊維繫，真係冇辦法，相比起之前，冇視訊仲慘啦！」

專訪︱鄧麗欣拍戲演技不及內地小角色 曾自我質疑：我憑咩？

鄧麗欣最近接受《香港01》專訪影了好多靚相：

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提到Stephy曾經與傅穎（Theresa）不和，到上年鄭秀文演唱會才正式和好，主持梁泰來問及當年疏遠Theresa時，她即說：「我好善忘，連發生咩事都忘記咗，應該係有啲誤會。我信緣份，就好似拍拖咁，冇緣就分開，大家冇嘈交，只係冇聯絡。直到上年Sammi演唱會見番再交換電話，之後有再聯絡，再互相Follow大家，我最近都有睇佢嘅劇。」