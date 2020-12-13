「狼人殺女神」梁以辰千字文講父女情　惹哭網民：嗚嗚好感動

梁以辰仙氣出眾。（IG：yi_chan_liang）

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有「台灣狼人殺女神」之稱的梁以辰昨晚（12/12）深夜在IG上載了兒時與父親的合照，並打了關於父女情的千字文。不少網友看完後都表示非常感動，紛紛留言：「嗚嗚好感動」、「看到要哭了」、「感動 還有我們 當你的太陽/星星 照亮你」

以辰在文中表示自己如常關心工作忙碌的爸爸，叮囑好他照顧身體，不要讓她擔心。以辰笑言與爸爸在說這些話期間莫名奇妙地哭了：「上次在爸爸面前流眼淚，應該是要離家上大學前，與爸爸爭執的時候吧，因為他捨不得。『常常擔心妳壓力太大，因為妳太掛心家庭。』『家人永遠都在，我們的凝聚力是妳永遠的後盾。』『記得只要簡單、自然，不要有遺憾。』『我不需要妳多大的成就，只要妳健康平安快樂。』你是全世界最好的爸爸，一定是上輩子最疼愛我的情人，心裡再怎麼辛苦疲憊都不重要，只要你們好好的。像天一樣扛著這個家幾十年的你，難以想像你的壓力，但我會努力接替你身上的重擔，你的重機環島夢，我們正在改建裝潢的家，你盼望的自由無憂的生活，為了你，我會奮力替你實現的。五年前，我們共同面對心痛的失去，像夢一場，反而讓我深深感受到整個家族的團結一心，這是我義無反顧外出闖蕩後，回頭領悟到的珍貴，我知道無論如何，我們彼此牽緊的手，永遠都不會放開的。「我還會不會飛翔，你告訴我，我有翅膀。」

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