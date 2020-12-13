「小鄧紫棋」蕾菈努力收起性感轉型卻被無情退追：公眾人物不是神

蕾菈貼扮聖誕女郎照片。（IG：112814）

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台灣KOL蕾菈有「小鄧紫棋」之稱，樣子甜美外，更擁有性感身材。蕾菈現年只得23歲，但已育有一名5歲女兒。

今天早上蕾菈突然有感而發，因為需要身體檢查，所以趁有空檔時間打了一篇千字文，蕾菈直言很多人對她印象是過於性感，但有那幾個人會欣賞過她的努力：「可能很多人對我的第一印象都是腥羶色 成天在網路上分享自己的經驗教壞小朋友 但曾幾何時有人去發現我在努力做的改變 其實很少人會注意，因為人們只會放大你的不好 忘了從什麼時候開始注意自己的言行舉止 發的照片，拍的影片，在影片內呈現的畫面 以及適可而止讓人覺得有趣的小黃腔 這些都要抓到剛剛好，太多色情，太少無趣 畢竟本身還是以Youtuber為主業 想要在賺錢的同時也開心的生活與工作 即使流量漸漸的流失也不減我想轉型的念頭 轉型不只是講講，從穿著打扮開始 很多粉絲因為我不再瘋狂的露奶而退追 這也是不可避免的」

「大家都是視覺動物 我非常能接受 但讓我不能接受的是，放大我過去的行為來檢討我的現在 身為人，我們都是有思想情感的動物 我們在每天的生活中找尋自己真正想要的事物 每日每夜都會在錯誤中成長 沒有一個人是沒有缺點的 但我願意去做改變 不是為了任何人，而是為了我自己想要的生活 當然也有非常多的粉絲看見我的轉變 甚至也有討厭我的人轉變為喜歡我給我支持與鼓勵 這都讓我走在這條路上給了我非常多動力 很感謝你們曾經的討厭及一如既往的喜歡」

「我只想說， 公眾人物不是神，和觀眾粉絲們一樣是人 我們也會放屁拉屎，生氣也會不小心講髒話 在我們致力於帶給大家快樂的同時 也請大家友善跟同理心的看待我們 當然也要友善跟同理心的對待身邊的每一個人 畢竟我們都不了解對方曾經遭遇的過去 你可能看到這裡覺得我再說廢話 但也很開心你願意把這篇文看完 我很慶幸我自己一直都是只願意散播快樂給你們 本身就不是太愛哭的人，所以也喜歡報喜不報憂 也謝謝支持我到現在的你們，希望你們繼續陪我下去 因為我只會越來越好，帶給你們越來越多快樂 與你們分享我的生活是我的樂趣 希望我的笑容能感染到正在難過的你 唉，上吐下瀉到腦袋不太好使 文法有問題的地方也請包涵了 就是想把想講的話打出來而已祝我今天健康檢查一切順利～～～ 我要繼續蹲馬桶了88～～～ 」

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