賈曉晨忙湊女宣布「不用考慮接戲了」　重溫多個經典性感角色

JJ賈曉晨2016年同樊少皇結婚後，先後誕下2個囡囡，粉絲都好期待佢復出拍戲，但睇嚟要失望啦。一打二湊住兩個囡囡嘅JJ，呢日喺微博宣佈：「我不用考慮接戲了。」

賈曉晨（JJ）已經係兩女之母。（賈曉晨微博圖片）

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湊住3歲大囡「小飯兜」及今年9月出世的細女「小飯團」，38歲嘅JJ每日都過得好充實，呢日佢喺微博留言話：「為何沒人告訴我養兩個BB責任如此巨大、辛苦異常！看來又要有很長時間我不用考慮接戲了。」

湊住兩個囡囡，JJ賈曉晨話隔離期間都由朝忙到晚。（賈曉晨微博）

38歲嘅JJ係回族美女，2006年參加《美女廚房》成為「美少女廚神冠軍」，2007年憑《味分高下》中味之天使「梳打」走紅，之後歌影視三線發展，喺TVB期間參演過唔少劇集，包括《缺宅男女》、《耀舞長安》、《飛虎》、《怒火街頭2》、《名媛望族》、《法網狙擊》、《戀愛季節》、《情逆三世緣》以及《好心作怪》等，憑精緻五官演盡美女角色，2012年高峰期一年播出6套有份參演嘅劇集，不過產後就專心相夫教女。

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