我就是演員3｜章子怡被感動到流眼淚　相聲演員神演技成熱搜

呢一Part真係好感動。（YouTube）

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內地綜藝《我就是演員3》近日首播，播出後好評不斷，節目值得一提的一個表演部份絕對是由演員王自健演出的名為《我是余歡水》，劇情主要說到王自健飾演的余歡水是一名人生失敗者，做什麼事情都不如意，連婚姻也同樣，到最後還患上絕症打算在老婆的中秋家庭聚會公布這件事情，老婆連聽也不想聽趕他出門口。

這段戲只有10多分鐘，但不少評審已哭了，包括章子怡都忍不住流下眼淚。在評核王自健的表演，章子怡大讚：「你沒有所謂的框架，這一類的角色應該怎麼樣去表演，所以你給的都是最真摰的東西，你真的在聽他們說，你真的在去感受，你的那一紙要命的醫院的證明，你真的在去體會你的親情還有你對婚姻的不捨，我覺得一切都是準確的，這個準確就是因為你真摰。說到底每一個演員都是這樣，無論有經驗還是沒有經驗，真是唯一的一個標準，真的非常非常好，我覺得這是今晚的一個巨大的驚喜。」

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