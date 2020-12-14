2020年IMDb十大歐美劇Netflix佔七　神劇《闇》《紙房子》齊上榜

2020年臨近尾聲，鑒於疫情反覆，相信這大半年來大家都留在家中煲劇睇戲度日。繼Netflix公布了本年度最多人收看的原創節目後，電影評分網站IMDb日前公開了最Hit的10套歐美劇集，當中Netflix佔了7套，成為大贏家！

2020年Netflix最受歡迎美劇結果意外 《后翼棄兵》竟只排第三？

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第10位：《王冠》（The Crown）第四季/ Netflix

Netflix王牌劇《王冠》（The Crown）改編自英女王生平，第四季發展到跟戴卓爾夫人的權利鬥爭的近代歷史，還將戴安娜、查理斯王子和卡米拉的三角戀。劇中有不少戴妃因查理斯和卡米拉藕斷絲連而患上暴食症，導致狂食和扣喉嘔吐的心痛畫面。

【王冠】因查理斯卡米拉婚外情患暴食症 戴妃心痛感毫無存在價值

第9位：《獵魔士》（The Witcher）/ Netflix

劇集改編自小說同名系列，主要講述孤獨的獵魔士Geralt of Rivia，擁有消滅妖魔鬼怪的能力，靠收錢替人消災解困維生，因為其半人半魔的血統被人類當作異類。由於命運的主宰，Geralt被捲入一場複雜的陰謀當中，更要保護養女Ciri，而當中涉及角色之間的權鬥和內心掙扎才是故事焦點。劇中有大量刺激打鬥場面，更由「超人」Henry Cavill親身上陣，絕對值得收看。

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第8位：《西部世界》（Westworld）第三季/ HBO

《西部世界》自2016年播出後一直都深受劇迷歡迎，複雜的故事情節，已成為此劇最大特色，因此獲得劇迷冠上「燒腦神劇」美譽。劇集探討人類對慾望、自由意志、假象與真實等層面。劇集背景設定在未來世界，主要講述以西部牛仔為藍本的主題公園「Westworld」，為客人提供殺戮的機會及滿足性慾，「玩樂」時有齊劇本，而樂園中的機械人就淪為人類的宣洩工具。

第7位：《雨傘學院》（The Umbrella Academy）第二季/ Netflix

另類超英劇《雨傘學院》第二季於今年7月回歸，劇情不像首季般拖泥帶水，劇迷大讚導演能夠以獨特的冷調幽默，來探討超級英雄在世界末日中的價值。加上劇情相當刺激緊湊，在IMDb平均獲得8.4的高分。

第6位：《后翼棄兵》（The Queen's Gambit）/ Netflix

劇集改編自Walter Tevis在1983年出版的同名小說，劇情主要講述60年代天才棋后的傳奇故事。大批劇迷激讚劇集張力十足，除了毫無冷場之外，對戰場面亦能拍得極為緊湊，就算完全不懂國際象棋依然睇得明、追得到，絕對能夠成為2020年度最佳劇集。

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