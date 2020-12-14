李若彤新書《好好過》自爆　拍《神雕俠侶》曾愛上「過兒」古天樂

現年54歲、有「最美小龍女」之稱的李若彤近日推出自傳新書《好好過》，更請來相識多年的好友、曾合作拍過1995年版《神鵰俠侶》，飾演楊過的古天樂（古仔）為新書寫序。古仔在序中寫道，兩人在25年前合作拍攝《神鵰俠侶》的經歷令人回味。

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李若彤在新書中自爆曾真心愛上古仔飾演的「過兒」。（資料圖片）

李若彤密密宣傳新書 邀請好友古天樂寫序：當年合作經歷令人回味

李若彤與古仔多年來都老友鬼鬼，不少人都問過李若彤有否與古仔拍過拖。李若彤在書中澄清二人沒有相戀過，僅是美麗的誤會。不過她不否認在演戲時曾愛上古仔飾演的「過兒」，更冧爆寫道：「當時滿心滿眼都是過兒，眼裏心中再也放不下其他人。那種眼神的流露是自然而且真實的。」

她又透露，拍劇5個月內幾乎沒有與與外界接觸，收工就立即回到「古墓」（屋企），因為自覺是小龍女，故希望保持角色情感。

古天樂同李若彤多年來都老友鬼鬼﹗（古天樂微博）

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