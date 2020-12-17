今際之國的有栖︱全劇追看性極高值90分　土屋太鳳靚樣係其次？

近日疫情持續嚴峻，二人限聚令搞到大家想約三五知己出街打邊爐都無望，收工後無所事事惟有又開Netflix搜索下新劇。一打開見到香港大熱「Top 10」排頭位的竟不再是《后翼棄兵》和《愛的迫降》，而是《今際之國的有栖》（台譯《今際之國的闖關者》、下稱《今際之國》），還是日本電視劇，實在令人訝異，作為好奇心之子，當然要即刻撳開睇睇。

Netflix《今際之國的有栖》由漫畫改篇，講述東京澀谷突然空無一人，只剩下男主角有栖良平(山崎賢人飾)同兩位朋友及其他被選中的人，整過日本被一個組織控制，存活的人要經過一個又一個的遊戲才可生存。

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豈料在好奇心驅動之下開了頭，三日內就飛快地煲完套劇。看畢可謂爽快到爆，第一集追看性極強，其中最大原因必數是食正疫情下香港人想「返鄉下」的心態。首集見到熙熙攘攘的東京澀谷街頭頓變「空城」一幕，身邊有個去日本當食生菜的友人直言：「好震撼！」由於主角有栖良平（山崎賢人飾）要遊走城市、周圍玩Game續命，自然戲中會有不少東京街頭場景及景點，大大滿足各位香港人「眼睛想旅行」的慾望。

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日本靚景為加分關鍵之一，因為可以成功氹觀眾入局追看下去，其二是《今際之國》搣甩日本對白超長兼「說教」特質。點解咁講？其實記者看見日本劇登上Netflix大熱第一名時都頗感驚訝，皆因早前看Google 2020年度搜尋榜排名，大熱劇集不是港劇、韓劇，就是內地劇，日本劇一套都不上榜。在這個連屋企阿媽都追睇《慶餘年》，兼為《愛的迫降》玄彬歡呼的年代，香港人竟然對日劇這麼受落？其實就正因《今際之國》減去日劇多餘的「說教」對白，令日劇忠粉以外的觀眾接受度大增。

由山崎賢人及土屋太鳳主演的《今際之國的有栖》在Netflix上架後獲得極大迴響。（《今際之國的有栖》預告擷圖）

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其實相信不少觀眾都受不了日劇又長又悶的「抒發感言式對白」，就算劇情好似《Legal High》（港譯：《律政狂人》）般既高質又搞笑，新垣結衣靚樣亦夠賞心悅目，但堺雅人一開口又開始講道理時，你都忍不住都發吽哣，仲感到有少少肉麻兼老尷。

《今際之國》肉麻情節點到即止，剛好在觀眾接受範圍內，沒有「做多咗」，可謂相當decent。（《今際之國的有栖》劇照）

反觀《今際之國》，肉麻地方有，尤其在有栖友人苅部大吉（町田啟太 飾）及勢川張太（森永悠希 飾）立「死亡Flag」（意指暗示死亡的線索）、發表完友情遺言時；以及最後一集有栖爆喊大鬧「海濱」大佬粟國 （青柳翔飾）：「不要看不起活着的人啊！」時，對白長度點到即止，剛好在觀眾接受範圍內，沒有「做多咗」，可謂相當Decent，土屋太鳳靚樣又加番啲分，值得讚賞。

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