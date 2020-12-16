新冠肺炎 | 邱達昌夫婦及余錦基均康復出院　僅剩謝玲玲一人留醫

香港第四波疫情來襲，城中不少愛跳舞的名人亦紛紛中招。早前富商林建岳前妻謝玲玲因在跳舞中心Heavenly Dance Club練舞確診，之後有傳謝玲玲在私人飯局中傳染給已故遠東發展創辦人邱德根次子、邱達昌和其太太吳惠平、以及香港汽車會會監余錦基。四人均送院治療，其中以謝玲玲的病情最為嚴重。

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新冠肺炎｜謝玲玲親證確診 澄清冇參與「跳舞群組」：正接受治療

新冠肺炎 | 闊太確診團謝玲玲染疫 疑惹雀友邱達昌太太吳惠平

今日（16/12）有傳媒報道，余錦基經過17日的治療後已康復出院。根據衞生防護中心的最新資料，邱達昌與太太吳惠平亦已出院，換言之只有謝玲玲仍然留院，但她未有對外公開病況。

據悉，謝玲玲是四人中唯一仍然留院治療的人。（IG：@hlingling）

據悉，謝玲玲於11月21日確診，入院初期無病徵，但後來病況轉差，其後閨蜜透露她病況再轉好，有胃口進食，但仍須留院觀察。

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