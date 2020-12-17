今際之國的有栖︱玩命燒腦遊戲大檢閱　「躲貓貓」係咪冇得拆解？

由漫畫作品改篇的Netflix日劇《今際之國的有栖》（栖音棲，台譯《今際之國的闖關者》）近日上架，更成為了平台的香港點播榜首位，非常犀利。劇集除有土屋太鳳、三吉彩花和朝比奈彩靚女演出，其緊張刺激的劇情也備受觀眾讚賞，當中多個玩命遊戲更是重中之重，帶來浪接浪的高潮。

點擊下圖一次過睇晒「《有栖》11位靚女」：今際之國的有栖︱「水雞」朝比奈彩全場三點式 盤點劇中11位靚女

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在《今際之國的有栖》中，主角「有栖」（山崎賢人飾）等人為取得續命「簽證」，逼於無奈參與各種遊戲，而遊戲分13個難度、四個類別，全部由啤牌花色、數字作代表，「葵扇」代表考體力、「紅心」代表背叛或玩弄人心、「梅花」是考團體合作、「階磚」則是智力遊戲；「A」是最簡單、「K」是最困難，例如「梅花A」是最低難度的合作遊戲。

不少觀眾收看《今際之國的有栖》時都覺得第一集的遊戲「是生是死」和第五集的「燈炮」不容易理解，非常佩服角色能夠迅速解開謎底免於一死，點擊下圖觀看劇集中的「極級燒腦遊戲」以及解題方法：

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「美人投票」冇路捉？

在漫畫版特別篇中出現了一個比以上遊戲更燒腦的「美人投票」遊戲。該遊戲的難度是「階磚K」，屬頂級難度。遊戲者需要在一分鐘內從1至100的整數中選出一個數字，然後在不知道他人選擇的情況下，計算出全員選擇的平均數，輸入與平均數乘以0.8的數字，最靠近數字的人得勝，勝者以外的人扣一分。每多一個人淘汰，便會增添一條額外規則，例如「兩人以上選擇同一數字的情況下選擇無效」，考腦力又要捉心理。想知到底哪一個角色有份玩，最後又是誰勝出，就要自己去睇漫畫版了，穿太多可能會劇透第二季的情節。