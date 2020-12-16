鍾嘉欣再跳16年前華姐呼拉圈舞　Fit爆身形好自信：唔好話我老

現年36歲的鍾嘉欣（Linda）雖然忙於拍攝TVB電視劇《兒科醫生》，不過她亦趁住拍劇的空檔打理個人YouTube頻道。今日（16/12），Linda就大玩「16 Years Old Challenge」，重現16年前參選《華裔小姐》時的才藝表演—呼拉圈舞。她寫着：「原本以為今日同大家坐定定，輕輕鬆鬆傾下計，講返以前細個同入行嘅奇遇。點知製作組玩咁大，連我收埋係床下底嘅衫都搵到出嚟，迫我玩埋16 years old challenge，跳返以前選美嘅才藝，真係冇眼睇，希望大家睇完唔準笑我肥，唔準笑我核突呀！」

Linda大玩「16 Years Old Challenge」，重現16年前參選《華裔小姐》時的才藝表演—呼拉圈舞。（IG/ @chungkayanlinda）

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已為人母的Linda身形依然Fit爆，要穿回當年才藝表演的戰衣絕對是毫無難度。她更大爆戰衣背後的感人故事，紅色背心上的點綴、白色短褲旁的裝飾都是由嘉欣媽媽親身縫製，亦扣起從前與父母相處的美好回憶。嘉欣先重溫當年的片段，隨後便重現16年前的呼拉圈舞，見她將呼拉圈由頸轉落腳，再轉回上腰間兼擺出不同甫士，狀態可算是不輸當年。

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雖然嘉欣未能完美演出，不過她學會享受過程：「跳就跳唔翻，起碼記得少少Steps，我覺得好辛苦頭先。以前覺得一定要跳得好好，而家再跳我享受個過程多咗。我冇咁認真，反而Enjoy the Moment。千祈唔好笑我、唔好Judge我、唔好話我核突，唔好話我老。」網民大讚嘉欣同16年前一樣咁靚：「個樣冇變過，好勁呀」、「好勁，而且仲係好Fit」。

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